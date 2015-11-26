Островитяне смогут воспользоваться услугами более 20 специалистов из Москвы с 1 ноября 2019 года

Сахалин первым в России запустит медконсультации по видеосвязи в поликлиниках региона. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

По поручению губернатора Валерия Лимаренко Сахалин первым в стране запустит медконсультации по видеосвязи во всех поликлиниках региона. Островитяне смогут воспользоваться новой услугой с 1 ноября этого года. Пациентам станут доступны бесплатные онлайн-консультации более 20 высококвалифицированных специалистов из Москвы, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Глава региона отмечает важность новой медицинской услуги, которая поможет сократить потребность в узких специалистах.

— Для нас очень важно решить кадровую проблему здравоохранения. В этом году мы привлекли на работу в область более 200 врачей. Еще примерно столько же нам не хватает. Возможности телемедицины помогут нам уже до конца этого года существенно сократить потребность в узких специалистах, — отметил Валерий Лимаренко. — Я подчеркиваю, сахалинцы и курильчане смогут получать полноценные профессиональные медицинские консультации. Их будут давать высококвалифицированные врачи, кандидаты и доктора медицинских наук.

Первые онлайн-консультации в тестовом режиме прошли в четвертой поликлинике Южно-Сахалинска. Их посетили пациенты, которым требовалась помощь специалистов самого высокого уровня. Теперь пообщаться с такими врачами островитяне могут абсолютно бесплатно, не выезжая за пределы региона. Причем услуга будет доступна везде — от Охинского района до Курил.

Одной из первых новой возможностью воспользовалась островитянка, у которой уже долгое время болит спина. На Сахалине возникли сложности с установкой точного диагноза и тактикой лечения. Наконец появился выход — женщине помогла консультация с высококлассным московским специалистом.

— Считаю, это очень правильная и хорошая идея. У нас не всегда можно вовремя попасть к нужному врачу. К тому же, в крупных городах живет много людей, а значит, у медиков больше опыта, — отметила жительница Южно-Сахалинска. — Таких случаев, когда нужна помощь лучших врачей страны, на острове немало. Поэтому, услуга будет востребованной.



Сахалин первым в России запустит медконсультации по видеосвязи в поликлиниках региона. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Островитяне пообщались с московскими нейрохирургом, нефрологом и гастроэнтерологом. Причем специалисты были готовы к встрече с пациентами — через интернет им доступны результаты анализов и история болезни сахалинцев.

— Мы и раньше консультировали пациентов из других городов, но в таком масштабе это будет происходить впервые. Думаем, всё получится. Конструктивный настрой чувствуется с обеих сторон, — рассказал главный врач Первого клинического медицинского центра Александр Лисин.

Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта. К услугам специалистов с материка будут прибегать при нехватке талонов на прием к местным врачам.

— Бывают ситуации, когда островные медики не в силах помочь пациентам. Не хватает квалификации, опыта. Тогда лечащий врач также будет записывать на прием к узкому специалисту по видеосвязи, — отметил глава регионального минздрава Владимир Ющук. — На следующей неделе мы полностью заканчиваем подготовку наших медучреждений к применению этой технологии. Важный момент — видеосвязь проходит по закрытым каналам, поэтому личные данные людей будут надежно защищены.

Напомним, в этом году губернатор Валерий Лимаренко области инициировал в островном здравоохранении масштабные изменения. На переоснащение островных медучреждений выделили 2,7 млрд рублей. Было приобретено 225 единиц новейшей техники. На капремонт медучреждений в этом году было выделено 1,2 млрд рублей, что позволило обновить внешний вид более 20 больниц и поликлиник.

Кроме того, в 2019 году выросли зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках. Вдвое увеличен целевой набор сахалинцев и курильчан в медицинские вузы. Для привлечения специалистов выплачиваются самые высокие подъемные в стране — от 1,45 до 2,6 млн рублей в зависимости от района трудоустройства. Медикам компенсируют до 25 тысяч рублей на аренду квартиры. В ближайшие пять лет на Сахалине и Курилах планируется построить 65 новых объектов здравоохранения.

Последнее нововведение приведет к тому, что в области должна быть серьезно снижена острота проблемы нехватки узких специалистов. Консультации по видеосвязи будут оказывать в 36 поликлиниках области.