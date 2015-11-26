Анна Нетай: Обращения жителей Владивостока в мэрию отрабатываем оперативно

В этом году горожане пишут в администрацию чаще, чем в 2018-ом

Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru

Много ли обращений поступает в администрацию Владивостока от горожан? Часто ли в мэрии слышат "спасибо"? Как отправить письмо властям через интернет-приемную? На эти и другие вопросы отвечает начальник управления по работе с обращениями граждан администрации Владивостока Анна Нетай в интервью PrimaMedia.

— Анна Валерьевна, расскажите о функциях управления.

— Сотрудники управления осуществляют централизованную регистрацию обращений граждан, еженедельную запись на личный прием к руководителям администрации, постановку на дополнительный контроль данных руководителями поручений при рассмотрении обращений и контроль соблюдения установленных сроков рассмотрения поступивших обращений.

Поступившее обращение, независимо от того, каким способом оно к нам пришло — через интернет-приемную, расположенную на официальном сайте города, в конверте по почте или лично гражданин принес его к нам на Океанский проспект — незамедлительно регистрируется и направляется адресатам на рассмотрение.

Также при входе в наше помещение расположен ящик для приема письменных обращений, куда можно опустить свое заявление в любое время суток. Выемка производится дважды в день. Рассматривается такое обращение в соответствии с действующим законодательством, и если в нем содержится адрес отправителя, то гражданин получит от администрации письменный ответ в установленные сроки.

Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru 1 / 4

— Много ли обращений поступает в администрацию города Владивостока?

— За девять месяцев 2019 года управление зарегистрировало 28 210 обращений. Это почти на восемь тысяч больше, чем за аналогичный период 2018 года. Также зарегистрировано 897 уведомлений, поступивших с портала "Сделай Приморье лучше", 160 уведомлений по вопросам проведения массовых и публичных мероприятий и 22 867 заявлений о предоставлении муниципальных услуг.

Ежедневно нашими специалистами регистрируется более 300 документов.

По-прежнему самыми актуальными для граждан остаются вопросы благоустройства городских территорий. Это ремонт внутриквартальных дорог, подпорных стен, тротуаров, лестниц, вопросы благоустройства придомовой территории, ремонта общедомового имущества.

— По сравнению с прошлым годом обращений стало больше или меньше?

— Количество обращений и заявлений о предоставлении услуг увеличилось на 16 712. Но это было прогнозируемо, так как изменилось региональное законодательство и полномочия по земельным вопросам (распоряжение неразграниченными земельными участками на территории Владивостокского городского округа) были переданы на уровень муниципалитета.

Также выросло и количество желающих решить свои вопросы на личном приеме. Руководством администрации было принято решение об увеличении количества дней записи на личный прием. И с сентября месяца записаться на личный прием к главе города и его заместителям можно каждый понедельник.

Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru 1 / 4

— Много ли обращений поступает на имя главы города, и в каких случаях горожане обращаются напрямую к мэру?

— В этом году обращений на имя главы города Владивостока Олега Владимировича Гуменюка поступило более шести тысяч, что составило 24 % от общего количества.

Чаще всего люди, не погружаясь в структуру администрации, направляют свои послания непосредственно главе города.

На рассмотрение главе города направляются социально-значимые, коллективные обращения горожан по вопросам их комфортного проживания на территории города, жалобы на действия (бездействия) руководителей администрации и предложения по решению вопросов местного значения в пределах полномочий.

— Интересно, хоть кто-нибудь благодарит вас, что помогли? Если такое случается, приведите, пожалуйста, примеры. Ведь сейчас легче услышать критику, чем простое человеческое "спасибо".

— Конечно, по сравнению с общим количеством обращений их немного, но они есть. В прошлом году мы получили 64 благодарности, а в текущем году уже 69. Благодарность – это всегда приятно, за что мы говорим "спасибо" неравнодушным горожанам.

Например, в этом году мы получили благодарности от горожан за благоустройство территории вдоль стадиона средней общеобразовательной школы № 22 в Ленинском районе, на улице Светланской, 207, а также придомовой территории дома № 40 по улице Кирова.

Примеры коллективных благодарностей – от Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Советского района за решение вопроса об ограничении проезда по пешеходному тротуару в районе аптеки № 91 по улице Русской. Также – от жителей села Береговое, которое территориально относится к Фрунзенскому району Владивостока, – за оперативную ликвидацию последствий тайфуна, который обрушился на край в этом августе.

Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru Работа с обращениями граждан. Фото: vlc.ru 1 / 7

— Можно ли направить обращение в администрацию города в электронном виде?

— Сделать это можно через интернет-приемную, расположенную на официальном сайте администрации города Владивостока vlc.ru. Направив электронное письмо именно через этот канал, вы получите ответ на указанный вами электронный адрес в установленный законодательством срок. То есть в течение 30 дней. Здесь также можно ознакомиться с графиком личного приема граждан главой города, первыми заместителями, заместителями главы администрации и руководителями органов администрации, а также узнать телефоны, по которым можно получить информацию о ходе рассмотрения вашего обращения. Узнать права граждан при рассмотрении направленного ими обращения.

Кстати, рекомендуем горожанам: прежде чем направить обращение, предварительно ознакомьтесь с ответами, опубликованными в разделе Часто задаваемые вопросы. Возможно, среди них вы найдете ответ по интересующей вас проблеме. Например, здесь есть ответы на вопросы о том, как найти работу во Владивостоке, на какую поддержку властей могут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса, кто отвечает за уборку придомовой территории и что делать со строительным мусором, оставшимся после ремонта квартиры. Там же можно узнать подробности о жилищной программе для молодых семей, где в городе сдать нормативы ГТО, а также какие документы подать для участия в ярмарке на центральной площади Владивостока и многое, многое другое.