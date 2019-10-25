Должны все исполнить. Путин сделал новые заявления для Приморья

Дмитрий Медведев и губернатор Олег Кожемяко назначены ответственными
Это интересно 11:35
Путин утвердил перечень поручений для Приморья. Фото: Антон Балашов

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи, посвященной вопросам развития Дальнего Востока, которая состоялась 6 сентября 2019 года. Ряд поручений в этом перечне касается непосредственно Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Кремля.

Так, президент поручил правительству Российской Федерации до 1 декабря 2019 года определить источники финансирования для реализации на базе ГБУЗ "Приморский краевой перинатальный центр" пилотного проекта по реабилитации детей в возрасте до трёх лет.

До 1 марта 2020 года должны быть подготовлены предложения о том, как лучше защитить территорию заповедника "Земля леопарда" от вредного воздействия промышленных предприятий.

К этому же сроку поручено представить предложения по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности в сфере туризма. Должен быть продуман механизм налогообложения организаций, которые оказывают услуги иностранным туристам, с целью помешать им уклоняться от уплаты налогов. Премьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Приморья Олег Кожемяко назначены ответственными за реализацию этого поручения.

До 15 декабря 2019 года министерству спорта Российской Федерации поручено разработать совместно с министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики предложения по строительству во Владивостоке комплекса для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта. Комплекс должен соответствовать всем международным стандартам.

Также предполагается создание на базе университета им. адмирала Г.И.Невельского "школы под парусами" для работы с молодёжью, где будут в том числе изучать морскую историю страны. Эффективности обучения должно способствовать строительство двух учебных судов. Соответствующие предложения при участии лично Олега Кожемяко должны быть подготовлены до 1 декабря 2019 года.

Среди поручений президента, касающихся развития Дальнего Востока – рассмотреть возможность и найти источники финансирования для обеспечения поддержки ряда категорий граждан. Правительству поручено проработать такие вопросы, как возможность использовать часть материнского капитала на оплату услуг по газификации жилых помещений, подключению их к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Одно из поручений качается предоставления льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детей-инвалидов, проживающих в ДФО.

Предлагается принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. В частности, ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков через Интернет.

С полным перечнем поручений президента можно ознакомиться на сайте Кремля.

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  президент, Путин Владимир Владимирович

Путин утвердил перечень поручений для Приморья

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