Упади в тыквы: где во Владивостоке можно сделать лучшие фотографии накануне Хеллоуина

Кафе и рестораны города оборудовали интересные фотозоны на воздухе

Тыквы возле кафе "Молоко и мед". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Яркие оранжевые тыквы украсили улицы Владивостока накануне осеннего "ведьминского" праздника – Хеллоуина. Многие известные кафе и рестораны позаботились о том, чтобы посетителям было где сделать красивый портрет в мягком естественном осеннем свете – и представили у входов разнообразные композиции с тыквами, сухоцветами и атрибутами грядущей вечеринки. Напомним, Хеллоуин отмечают 31 октября.

Кафе «Практика». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Кафе «Практика». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Кафе «Практика». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Кафе «Практика». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Кафе «Практика». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

Кафе "Практика" на Светланской, 83 соорудило многоэтажную пирамиду из тыкв еще неделю назад – и поддерживать ее в первозданном состоянии оказалось непросто: к сегодняшнему дню этажи заметно поредели. Сложность для фотографа представляет и недостаток пространства – автомобили паркуются буквально вплотную ко входу. Кроме тыкв здесь есть черный "ведьмин" зонтик – точнее, им прикидывается урна.

Ресторан QUZU. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ресторан QUZU. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ресторан QUZU. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Чуть выше "Практики" в закрытом для автомобилей и случайных прохожих дворике можно увидеть тыквы в художественном беспорядке от ресторана азербайджанской кухни QUZU. Здесь – настоящее раздолье и для фотографов, и для моделей.

Кафе-ресторан «Moloko&Mёd». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Кафе-ресторан «Moloko&Mёd». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

Кафе-ресторан "Moloko&Mёd" оборудовало фотозону, в которой можно не только сесть, но и лечь в душистое сено. Тыквы здесь не только крупные, но и маленькие – они поместились в декоративный фонарь.

«Пекарня Мишеля». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia «Пекарня Мишеля». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia «Пекарня Мишеля». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia «Пекарня Мишеля». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia «Пекарня Мишеля». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

"Пекарня Мишеля" на улице Суханова добавила к тыквам велосипед, сухоцветы и мухоморчик, не забыв и о собственном логотипе на заднем плане. Все для грамотного продвижения в Инстаграме!

Ресторан «Супра». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ресторан «Супра». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ресторан «Супра». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Грузинский ресторан "Супра" живописно разместил крупные тыквы меж огромных камней. Со временем их число убывает – и этому есть объяснение: в меню ресторана всю неделю подают блюда с тыквой.

Country Pizza. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Country Pizza. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Country Pizza. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Ресторан североамериканской кухни Country Pizza на Лазо украшает свой вход к Хеллоуину ежегодно. На сей раз посетителей приветствует надувной дракончик, с которым вполне можно сфотографироваться.

Ресторан Zuma. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ресторан Zuma. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ресторан Zuma. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ресторан Zuma. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ресторан Zuma. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ресторан Zuma. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ресторан Zuma. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 7

Ресторан паназиатской кухни Zuma на Фонтанной тоже обзавелся собственным драконом – и это настоящее произведение искусства, созданное из цветочных горшков, тыкв, листьев и золотой краски. Дракон "Зумы" — милый и дружелюбный, ведь цель его – не распугать гостей, а наоборот, заманить их.