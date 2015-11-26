Forbes: Владивосток из города "на задворках империи" превратился в туристическую Мекку

Автор делового издания Елена Титок – о крабах, сопках и мостах

Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Редакция ИА PrimaMedia предлагает вниманию читателей материал Елены Титок, опубликованный 28 октября этого года на сайте ForbesLife – онлайн-приложения финансово-экономического журнала Forbes. Материал, по мнению редакции, демонстрирует интересный взгляд на Владивосток, его особенности и атмосферу. Редакция публикует материал полностью, без сокращений и изменений.

"За последние годы Владивосток серьезно изменился и стал привлекать не только самых отчаянных, но и самых избалованных туристов. Forbes Life рассказывает, зачем нужно немедленно отправиться на край земли: участвовать в марафоне, попробовать самых свежих крабов с шампанским и вдохнуть запах моря и свободы.

Владивосток — город капризный: настроение у него может меняться несколько раз в день. Сначала он окутывает вас туманом, потом поливает холодным дождем, сбивает с ног ураганным ветром и, наконец, сдается и включает солнце. На этом моменте нужно немедленно доставать камеру и увековечивать все вокруг: здесь редкой красоты свет, который практически не оставляет шансов на неудачный кадр. Впрочем, это далеко не единственный повод купить билет на самолет и проделать сюда 8-часовой путь из Москвы, ведь во Владивостоке каждый найдет то, что искал — и никак иначе.

За последние несколько лет Владивосток сильно изменился. Из города "на задворках империи" он превратился в туристический рай с хорошими ресторанами, современными музеями и благоустроенными улицами. Причин тому много. Например, если раньше казалось, что жизнь кипит в Европе и ориентироваться нужно исключительно на запад, в середине 2000-х стало очевидно, что бурный экономический рост происходит как раз на востоке. А это значит, что двух столиц России уже не хватает: нужна третья, поближе к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Во Владивосток потекли финансовые потоки. В прошлом году из Хабаровска сюда перенесли столицу Дальнего Востока. Это дало еще больший толчок развитию Владивостока, куда стали переезжать молодые специалисты из других городов России, включая Москву. Что их мотивирует? Разумеется, деньги и желание реализовать амбиции. Уже 4 года во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, который по масштабам превосходит аналогичные мероприятия в Санкт-Петербурге и Красноярске. Так, ВЭФ-2019 посетили президенты и премьер-министры сразу 5 стран: России, Японии, Индии, Монголии и Малайзии.



Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Туризм, особенно иностранный, стал активно развиваться во Владивостоке с 2014 года, когда рубль резко упал в цене. Для путешественников из Кореи и Японии все здесь стало очень дешево, поэтому они потянулись в город непрерывным потоком. И если в 80-х символом города был морячок, который только что вернулся из загранплавания (ему даже есть памятник на пересечении Океанского проспекта и улицы Адмирала Фокина), то современный Владивосток сложно представить без корейских девушек с цветными чемоданами на колесиках. Для туристов из Азии Владивосток — ближайший европейский город, поэтому они обожают делать селфи на фоне старых домов. Особой популярностью пользуются объекты, которые оказались в социальных сетях главных героев корейской культуры — исполнителей K-pop. Преданные фанаты толпами приезжают во Владивосток, чтобы повторить маршрут своего кумира. Кстати, музыкальное направление в городе вполне прижилось: здесь даже проходят фестивали K-pop-музыки. Еще один азиатский тренд — косплей-фестивали, во время которого на улицах Владивостока можно увидеть людей, одетых в костюмы любимых героев аниме, манги, популярных фильмов и мультфильмов.

Туристический бум вызвал оживление в ресторанной сфере, хотя хороших ресторанов со свежими морепродуктами во Владивостоке хватало всегда. Впрочем, сегодня гостям города предлагают дегустировать не только икру и свежих крабов, но и пробовать всевозможный фастфуд — от легендарных корейских пирожков пян-се до бургеров и знаменитых куриных крылышек.

Временно исполняющий обязанности вице-губернатора Приморского края по вопросам экономики, развития предпринимательства, туризма и государственного заказа Константин Шестаков рассказал Forbes Life: "Я бы выделил три основных движущих силы во Владивостоке: это наша интеграция в Азиатско-Тихоокеанский регион, это море, и это люди. Мы самый европейский город в Азии, что дает нам массу преимуществ. Во многом поэтому город так активно развивается последние 5 лет. Но никакое развитие не было бы возможным без людей, без нашей активности и жажды быть лучшими. Без нашего — в хорошем смысле этого слова — авантюризма не были бы реализованы те интересные проекты, из-за которых мы стали заметны во всей России. Благодаря морю и нашей тяге к совершенству мы стали самым "вкусным" регионом страны. Полететь во Владивосток для многих означает отправиться в гастрономическое путешествие. А еще у нас можно встретить самую красивую в стране осень!"

Для гурманов

Если от слов "морской гребешок" вы ощущаете легкую дрожь, а при слове "краб" перестаете контролировать себя, вам точно сюда. В меню практически любого ресторана Владивостока найдутся блюда с морепродуктами, и эти морские гады не имеют ничего общего с их резиновыми московскими собратьями. Здесь мидии пахнут морем, а креветки тают во рту.



Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке много — действительно много! — хороших ресторанов. Про легендарное заведение под названием Zuma слышали наверняка все гурманы страны, ведь этот ресторан регулярно попадает в списки лучших на территории Российской Федерации. И, кстати, делает это вполне заслуженно: еда здесь не только вкусная и с душой приготовленная, но еще и креативная — подача многих блюд достойна того, чтобы задержаться в ваших "сториз". Кстати, на втором этаже "Зумы" есть отдельный караоке-зал — для тех, чья душа после краба с шампанским требует песен. Приходить сюда нужно в будни: вполне возможно, что вам удастся заполучить микрофон в единоличное пользование.

Еще одно заведение, куда можно отправиться на "охоту" за крабом, так и называется: Crab Factory. Место на редкость демократичное, без винной карты, зато с неплохим выбором разливного пива. За вкусным завтраком нужно идти в относительно хипстерскую, но уютную "Мидию": здесь варят хороший и удивительно "инстаграмный" кофе. Мидии тоже неплохи, но их лучше приберечь на обед.

Гениальный салат с грейпфрутом и крабом подают в ресторане "Огонек": не самый центр, зато разнообразное меню, уютный полумрак и солидное расстояние между столиками. Если морепродукты надоели, попробуйте попасть в грузинскую "Супру": забронировать стол в этом ресторане нельзя, поэтому придется отстоять живую очередь. Оно того стоит: в "Супре" шумно, весело, вкусно и по-грузински гостеприимно. Заказывайте хинкали и чебуреки — не пожалеете.

С барами во Владивостоке тоже полный порядок. Коктейльную карту заведения Chinoaru составили Артем Перук и Игорь Зерновой из питерского El Copitas Bar, который в этом году попал в список The World’s 50 Best Bars. Пропустить по коктейлю в атмосфере "Великого Гэтсби" можно и в стильном баре Atel"ier. Чуть более демократичный, но не менее модный вариант — Moonshine Bar: посадка почти полная даже по будням.

Для любителей природы

Если с погодой во Владивостоке вам повезло, отправляйтесь на остров Русский и прогуляйтесь до мыса Тобизина. Хотя "прогуляйтесь" — не совсем правильное слово, потому что местами вам предстоит перепрыгивать с камня на камень и карабкаться в гору, держась за услужливо привязанный канат. Впрочем, в любой теплый и солнечный день непростую, казалось бы, дорогу осиливают сотни идущих, которые берут с собой в поход детей, собак, пугающих габаритов пушистые пледы и — внимание — кальяны: к ним во Владивостоке какая-то особая любовь. Так что оставьте сомнения в уровне своей физической подготовки и отправляйтесь в путь: от красоты, которая откроется перед вами, дыхание учащается посильнее, чем от быстрого шага. Пейзажи вокруг напоминают то ли Нарнию, то ли Средиземье, поэтому встречу с каким-нибудь сказочным существом на пути нельзя совсем исключать. Да и вполне реальная красавица-лиса может махнуть вам хвостом из-за куста: так что держите камеру наготове. Еще одно излюбленное место для прогулок жителей Владивостока — коса Токаревская кошка, над которой возвышается очень фотогеничный маяк. Сюда лучше всего приезжать на закате, чтобы наблюдать за кораблями на фоне последних лучей утопающего в море солнца.

Для ценителей искусства и архитектуры

Архитектура Владивостока — сплошная эклектика: вот вам футуристические вантовые мосты, которые циклопическими дугами возвышаются над городом, а вот уютный лютеранский костел святого Павла. Здесь армянская церковь, а тут железнодорожный вокзал в старорусском стиле. Загляните в краеведческий музей Арсеньева, который недавно пережил существенную "перезагрузку" и из хранилища покрытых пылью экспонатов превратился в современное познавательное пространство. Театралам стоит послушать оперу на Приморской сцене Мариинского театра: акустика здесь просто фантастическая, да и само современное здание владивостокской "Мариинки" — светлое, просторное и слегка космическое — заслуживает внимания. Есть во Владивостоке и художественный музей, основанный в 1965 году на базе фондов Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея. Он находится в здании Русско-Азиатского банка, который работал на этом месте в начале прошлого века.



Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Для спортсменов

Уже четыре года в сентябре во Владивостоке проходит Galaxy Vladivostok Marathon, который объединяет любителей бега не только из России, но и со всего мира. Сюда приезжают участники из Японии, Южной Кореи, США, Китая и других стран, причем с каждым годом количество иностранных бегунов заметно растет. Трасса проходит по живописным местам города: от старта на острове Русский до финиша на центральной площади. Одна из фишек владивостокского марафона — его сложность, связанная со значительным перепадом высот: участникам приходится бежать то в горку, то с горы: при этом и то и другое, довольно непросто и энергозатратно. Так что, если вы увлекаетесь бегом и хотите проверить свою выносливость, дождитесь следующей осени и выберите дистанцию, которую готовы покорить: 5,10, 21.1 или 42.2 км. Кстати, в этом году марафон выиграли японцы: и в женском, и в мужском зачете лучшие результаты показали бегуны из Страны восходящего солнца. Вполне вероятно, что в следующем году участников из Японии будет еще больше.

Для неисправимых романтиков

Во Владивостоке хватает мест, куда можно отправиться на свидание — и это вовсе не обязательно должен быть ресторан. Вы можете долго гулять по Спортивной набережной, которая вечером сияет сотнями огней, или забраться на сопку Орлиное гнездо (это не очень сложная задача), к памятнику Кириллу и Мефодию, чтобы встретить невероятной красоты закат с видом на бухту Золотой рог. Если погода и время позволяют, устройте побег из города: просто садитесь в машину и поезжайте на уходящий в бесконечность песчаный пляж Шамора. Даже если не решитесь искупаться, прогулка по берегу все равно станет одним из ярких впечатлений, которое надолго сохранится в вашей памяти, уж поверьте.

Неважно, кто вы и что привело вас во Владивосток. Этот город с запахом моря и свободы непременно что-нибудь поменяет и, возможно, даже расставит по местам. Он окутает вас сетью горбатых улиц и не захочет отпускать, даже когда наступит время обратного билета. И вы непременно запомните этот момент, когда стоишь на краю света, ловишь ртом соленый воздух и с надменной уверенностью смотришь на горизонт, куда-то прямо в будущее, не сомневаясь в том, что за этим прощанием — обязательно новая встреча", — завершает свою публикацию автор Forbes Елена Титок.