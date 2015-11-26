Циклон спровоцировал отключения электроэнергии в нескольких районах Приморья

Сейчас энергетики завершают аварийно-восстановительные работы на энергообъектах
Общество 14:07
ЛЭП. Фото: ИА PrimaMedia

Циклон, прошедший ночью по территории Приморского края, оказал влияние на работу электросетевых объектов. Осадки сопровождались прохождением грозового фронта и сильным ветром. Из-за непогоды энергетики филиала "Приморские электрические сети" филиала АО "ДРСК" зафиксировали отключения электроэнергии в нескольких районах края. Сейчас энергетики завершают аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "ДРСК".

Ночью 29 октября гроза, дождь и сильный ветер вызвали локальные перебои в электроснабжении населенных пунктов Надеждинского, Хасанского, Шкотовского, Черниговского районов, Уссурийского, Находкинского и Партизанского городских округов. В связи со смещением циклона на север края утром 29 октября без электроснабжения остались потребители с. Кокшаровка и Полынихи Чугуевского района. Энергетики завершают восстановительные работы в этих населенных пунктах, а также в с. Дмитриевка Черниговского района. Работа электросетевых объектов на остальной территории края в зоне ответственности приморского филиала ДРСК осуществляется в штатном режиме. 

Во время прохождения циклона 75% отключенного оборудования было введено в работу действием автоматики или при ручном повторном включении. С начала непогоды в устранении технологических нарушений были задействованы аварийно-восстановительные бригады 8 районов электрических сетей. 

Стоит отметить, что непогода не повлияла на прохождение отопительного сезона в Приморье. Все социальные объекты, включая котельные, работают в штатном режиме. 

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  циклон, электроэнергия

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