Солистка группы Чи-Ли выступит на Дне народного единства во Владивостоке

В рамках празднования на центральной площади города будут организованы обширные спортивные и творческие зоны, и пройдет концерт

Солистка группы Чи-Ли Ирина Забияка. Фото: инстаграм певицы

Фестиваль "Мы едины" (0+) пройдет во Владивостоке в рамках празднования Дня народного единства 4 ноября. На площади города будут организованы обширные спортивные и творческие зоны, а также пройдет концерт с участием представителей национальностей и хедлайнера мероприятия – солистка группы Чи-Ли Ирина Забияка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Масштабное мероприятие пройдет на центральной площади Владивостока 4 ноября с 13.00 до 18.00. Насыщенную программу подготовила Администрация Приморского края.

"Предусмотрены тематические площадки, спортивные и творческие зоны. “Гвоздем” праздничного концерта станет певица Чили", – отметили в департаменте культуры.

Спортивная программа включит в себя соревнования по мини-футболу, стритболу, единоборствам, игру в городки, спортивный лабиринт и многое другое.

"Гости мероприятия смогут не только попробовать себя в разных видах спорта, но и посмотреть матчи национальных династий и соревнования бойцов MMА", – отметили специалисты краевого департамента физической культуры и спорта.

Помимо спортивных площадок на площади Владивостока расположатся шатры с национальными кухнями, зона для проведения мастер-классов по прикладному творчеству и стенд "Рисуя символы", который будет создаваться в режиме реального времени художниками и гостями мероприятия. Отдельная площадка будет организована для участников киберспорта.

Тем временем на сцене пройдет творческая программа, которая включит в себя выступления музыкальных коллективов "Голос времен" и музыкантов-инструменталистов.

"Предусмотрен так называемый jam session, в котором сольется звучание балалайки, дудука, варгана, корейских барабанов, жалеек и других редких национальных инструментов", – отметили в департаменте культуры.

Кроме музыкальных представлений на сцене состоится презентация национального костюма, театрализованные выступления по мотивам самых популярных национальных сказок. В финале творческой программы все ее участники и гости праздника встретятся в массовом хороводе, который станет символом единения всех народов.