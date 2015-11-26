Приморье станет первым регионом РФ, где будут проводить абилитацию детей

Общероссийской площадкой для реализации пилотного проекта был выбран Перинатальный центр Владивостока

Перинатальный центр. Фото: ИА PrimaMedia

Перинатальный центр Приморья станет первым государственным медицинским учреждением в России, где будет проводится абилитация детей в возрасте до 3 лет. Медучреждение выбрано общероссийской площадкой для реализации пилотного проекта. До 1 декабря 2019 года Правительству РФ поручено подготовить предложения для реализации проекта и определить источники финансирования. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Центр по абилитации недоношенных детей в Приморье будет открыт на базе краевого перинатального центра. Его специалисты займутся внедрением дополнительных методик лечения, обследования и диагностики недоношенных малышей.

"В регистре нашего Приморского перинатального центра находятся более 2 тысяч таких детей. Исправить ситуацию, помочь и малышу, и его родителям как раз призвана данная медицинская программа. И мы готовы будем делиться наработками и практиками по ней со всей Россией", – говорит главный врач Перинатального центра, заслуженный врач РФ Татьяна Курлеева.

Она подчеркивает, что сегодня в России нет государственных медицинских учреждений, где недоношенным младенцам предоставляют комплексную абилитацию, то есть помощь в становлении малыша.

"Дети, рожденные недоношенными, до 3 лет будут находиться под наблюдением врачей. И если специалисты обнаружат отклонения, то незамедлительно начнут лечение недуга на ранней стадии", – отмечает Татьяна Курлеева.

На базе центра появятся дополнительный штат неврологов, специальные сенсорные комнаты, которые так нужны для становления нервной системы малыша. С детьми будут работать дефектологи, логопеды, музыкальные работники, а мамам окажут психологическую помощь высокопрофессиональные специалисты, ведь преждевременные роды – это огромный стресс.

Врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко отметил, что развитие Службы материнства и детства, в соответствии с задачами, определенными губернатором Олегом Кожемяко, и реализацией госпрограммы "Развитие здравоохранения в Приморском крае" остается одним из важнейших направлений развития здравоохранения в регионе.

"Реализация такого направления, как абилитация, позволит вывести здравоохранения Приморского края на более высокий уровень", – подчеркнул он.

Напомним, что глава государства на встрече с представителями общественности Дальнего Востока 6 сентября этого года во Владивостоке поддержал стремление представителей медицинского сообщества Приморья превратить краевой перинатальный центр в передовую площадку по внедрению современных методик детской абилитации в целом по стране.

"Мне представилась возможность, и я рассказала Владимиру Владимировичу Путину о большом желании наших врачей заниматься абилитацией недоношенных. Мы готовы к этому и уже просчитывали возможные затраты. Это около 16 миллионов рублей в год. На эти средства может быть создан и функционировать Центр абилитации для маленьких пациентов – от нуля до трех лет. Президент программу поддержал, за что ему огромное спасибо", – говорит Татьяна Курлеева.

Перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи с общественностью Дальневосточного федерального округа был опубликован 25 октября на сайте Кремля.