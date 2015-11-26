В турнире принимали участие молодые спортсмены, для которых эти старты были одними из первых в спортивной карьере

Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края

Открытый Кубок города по смешанным боевым единоборствам ММА прошел во Владивостоке. В турнире принимали участие молодые спортсмены, для которых эти старты были одними из первых в спортивной карьере, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Заявки на участие в соревнованиях подали 53 бойца из Владивостока, Находки, Артема, Уссурийска, Черниговки и Петропавловска-Камчатского.

"Смешанное боевое единоборство ММА — популярный вид спорта. Каждый год появляются новые клубы, в которых занимается очень много людей. Мы проводим этот турнир, чтобы обкатать молодых спортсменов, чтобы в дальнейшем, почувствовав силу, они стали выступать на более высоком уровне", — рассказал руководитель федерации смешанного боевого единоборства ММА города Владивостока Владислав Ясин.

Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края 1 / 6

Спортсмены выступали в двух возрастных категориях: юниоры (16-17 лет) и мужчины (18 лет и старше). Многие схватки завершались досрочно удушающими или болевыми приемами. Как рассказал главный судья соревнований Максим Леоновец, призеры этих соревнований получат допуск для выступления на чемпионате Владивостока.

"Несмотря на то, что ребята делают только первые шаги в ММА, многие из них готовы выступать на более высоком уровне", — отметил он.

Успешно дебютировали во Владивостоке четыре спортсмена из Петропавловска-Камчатского. По словам вице-президента федерации ММА Камчатского края Сергея Таранова, на полуострове стремятся развивать смешанные единоборства: "Накладно, конечно, ехать в Приморье, но мы хотим, чтобы наш спорт развивался. Во Владивостоке проходит очень хороший турнир, на котором у начинающих спортсменов есть возможность получить драгоценный соревновательный опыт".

Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края 1 / 8

Победителям и призерам вручили заслуженные награды. Также специальных призов удостоены отличившиеся спортсмены: "За лучшую технику" — Евгений Бирюков (СК "Легион", Артем) и Максим Степанов (Петропавловск-Камчатский), "За волю к победе" — Илья Панькин (Уссурийск) и Роман Шапошников (СК "Олимпиец", Владивосток).

В командном зачете первое место занял спортивный клуб "Булат", второе — "Легион", третье — "Иппон". Сейчас спортсмены начнут подготовку к чемпионату Владивостока, где будут вести борьбу за путевки уже на краевой турнир.

Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края Кубок города по смешанному боевому единоборству ММА разыграли во Владивостоке. Фото: федерации СБЕ ММА Приморского края 1 / 10

Победители и призеры Кубка г. Владивостока по смешанному боевому единоборству (ММА):

Категория 16-17 лет

До 52 кг

1 – Ситников Сергей, Легион

2 – Шпортов Дмитрий, Легион

3 – Азиев Ян, Легион

До 61,2 кг

1 – Бахман Иван, Находка

2 – Панькин Илья, Уссурийск

3 – Пятков Никита, Страйкер

3 – Павленко Александр, Булат

До 65,8 кг

1 – Попов Владислав, Иппон

2 – Дроздов Виталий, ФайтЛаб

3 – Морозов Иван, Легион

3 – Карлин Алексей, Иппон

До 70,3 кг

1 – Букреев Данил, Находка

2 – Долгополов Максим, Страйкер

3 – Моторин Михаил, Страйкер

До 77,1 кг

1 – Бирюков Евгений, Легион

2 – Бондарев Алексей, Берсек

3 – Шыхмамедов Намик, Иппон

До 83,9 кг

1 – Ишутин Константин, Покровка

2 – Шутяк Кирилл, Находка

Категория мужчины 18 лет и старше

До 56,7 кг

1 – Суур оол Калсан, Камчатка

2 – Толмачев Геннадий, МодернФистФайт

3 – Сангинов Осим, Булат

До 61,2 кг

1 – Степанов Максим, Камчатка

2 – Сулейманов Сайгид, Иппон

3 – Глафирин Данил, Уссурийск

До 65,8 кг

1 – Кушов Оромиддин, Булат

2 – Боймуродов Эхсон, Камчатка

3 – Потапов Владислав, Патрокл

До 70,3 кг

1 – Пирмагомедов Залимхан, Черниговка

2 – Дондуков Александр, Булат

3 – Вагидов Александр, Булат

3 – Грицаюк Роман, ФайтЛаб

До 77,1 кг

1 – Махмадов Махмаджобир, Булат

2 – Удальцов Михаил, Булат

3 – Шапошников Роман, Олимпиец

3 – Троценко Семен, Черниговка

До 83,9 кг

1 – Шихмаминов Шамиль

2 – Шеин Родион

3 – Цомартов Георгий

3 – Гостомыслов Максим