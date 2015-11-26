Комик из Владивостока рассмешил Михаила Галустяна и Сергея Светлакова

Александр Левченко поборется за 1 млн рублей на телешоу "Русские не смеются" (18+)
Общество 19:08
Сергей Светлаков, Михаил Галустян и Александр Левченко. Фото: Представлено телеканалом СТС

24-летний стендап-комик из Владивостока Александр Левченко стал участником комедийного шоу "Русские не смеются" (18+), премьера которого состоится 1 ноября в 20.00 на СТС, сообщил ИА PrimaMedia представитель телеканала. Новый юмористический проект вернул на ТВ любимый зрителями дуэт Михаила Галустяна и Сергея Светлакова. Выступить со своим стендапом перед известными комиками и жюри во главе с Александром Незлобиным и предстояло герою из Владивостока, 

Александр Левченко работает в одном из визовых центров Владивостока, но мечтает связать свою жизнь с юмором. Для него участие в шоу "Русские не смеются" станет первым телевизионным опытом. Ранее в течение трёх лет комик активно выступал на различных фестивалях и городских площадках, участвовал в комедийных батлах.

Возвращение дуэта Сергея Светлакова и Михаила Галустяна станет одним из самых долгожданных камбэков сезона. Партнеры не снимались вместе восемь лет, но в этом году Галустян участвовал в импровизационном шоу "Слава богу, ты пришел!", судьей и продюсером которого выступал Светлаков.

В студии шоу "Русские не смеются" сойдутся два противоборствующих лагеря: артистам-любителям предстоит рассмешить скупых на эмоции зрителей, а им в свою очередь — не рассмеяться. Деньги достанутся тем, кто лучше справится со своей задачей.

Сергей Светлаков: "Новое шоу — это противостояние народных талантов и нашей угрюмой ментальности. Кто, как не Миша, сможет добавить этой битве задорного огонька и армянского обаяния. И кому, как не человеку с фамилией Галустян, вести шоу "Русские не смеются". Мы прошли вместе кавээновские огонь, воду и телевизионные трубы, поэтому с ним мне нестрашно пускаться в восьмисерийное плавание".

Зрителями каждого выпуска в зале будут 250 человек, но только четверо самых серьезных из них сразятся с комиками за 1 млн рублей. В начале программы "несмеяны" получат на счет 25 тысяч рублей, которые они смогут как приумножить, так и потерять, если проявят эмоции. Следить за их появлением будет система распознавания лиц Smile Cam, а поддерживать "несмеян" в их борьбе с комиками — Александр Незлобин.

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