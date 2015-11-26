Владелец гостиницы во Владивостоке может лишиться здания из-за многомиллионного долга

Гражданин одолжил у своего товарища почти 15 млн рублей и не вернул их в срок

Приставы. Фото: ИА PrimaMedia

Владелец здания гостиницы во Владивостоке рискует лишиться своего актива из-за неоплаченного вовремя долга. Гражданин М. одолжил у приятеля приличную сумму, но не вернул денежные средства в срок. Суд обязал неплательщика вернуть 14,6 млн рублей своему товарищу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления ФССП по Приморью.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю должным образом уведомил об этом должника, однако мужчина пренебрег решением суда.

В связи с этим работник службы наложил арест на здание гостиницы, принадлежащей мужчине на праве собственности, предупредив его об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

Если в ближайшее время приморец не выплатит долг, имущество, после определения его стоимости в установленном порядке, будет передано на реализацию.