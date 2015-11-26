Исполнение программы поддержки ТОС во Владивостоке столкнулось с бюрократической волокитой

Итогов конкурса по программе мэрия решила перенести на следующий год

Мэрия Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Администрация города предложила перенести исполнение итогов конкурса по программе поддержки ТОС на следующий год. Ассоциация "Команда ТОС" получила сегодня письмо об этом. Представители ассоциации считают, что своими действиями представители мэрии Владивостока подрывают реализацию политики президента РФ по развитию территориального общественного самоуправления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ассоциации "Команда ТОС".

"Получается, что жители Владивостока, объединенные в ТОСы действовали для реализации своих скромных проектов (финансирование из бюджета планировалось в размере 200-240 тысяч рублей) по правилам, которые написала мэрия, но мэрия свои же правила не выполняет. Удивит ли это кого-то — вопрос риторический", — отмечается в сообщении ассоциации ТОС.

Активисты напоминают хронологию событий по конкурсу. Так, 3 октября 2018 года при мэре Виталии Веркеенко принята муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа" (постановление администрации города Владивостока от 03.10.2018 № 2656). Спустя более года, 16 августа 2019 года объявлено проведение конкурса общественно значимых проектов ТОС города Владивостока для получения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа на их реализацию в 2019 году в рамках этой программы.

23 сентября опубликован протокол заседания конкурсной комиссии по данному конкурсу, в число финалистов вошло 6 ТОСов. 7 октября председатель ассоциации "Команда ТОС" обращается в администрацию с письмом, где напоминает, что в положении о конкурсе прописана необходимость подписать договор на предоставление субсидий в течении 30 календарных дней со дня объявления победы конкурса. Также представители ассоциации высказывают в письме опасения, что соисполнители программы в лице двух управлений не предпринимают никаких действий для заключения договора.

29 октября получен ответ за подписью начальника управления содержания жилфонда администрации Владивостока Григория Пейхвассера, суть которого сводится к тому, что в этом году исполнить условия конкурса мэрия не может и предлагает перенести все на следующий год и даже добавить деньги.

"Но, вспоминая пословицу про синицу и журавля, возникают опасения, что все это является просто бюрократическим "сливом программы". Также возникает вопрос, как с имеющимися итогами конкурса, с конкретными победителями, сметами и проектами исполнитель собирается добавлять деньги. Похоже, что слова президента ничего не значат для чиновников городской администрации", — делают вывод активисты движения ТОС Владивостока.

Напомним, Владимир Путин сказал участникам Межрегионального форума в 2018 году буквально следующее:

"Важно активнее поддерживать общественные, культурные, деловые инициативы граждан, вовлекать их в реализацию программ по обустройству территорий, формированию комфортной среды для жизни. Наша общая задача – укреплять местное самоуправление, расширять его ресурсные возможности. И конечно важно всячески поддерживать значимые общественные инициативы, вовлекать жителей в реализацию муниципальных проектов и программ. Такое участие служит развитию гражданского общества, институтов прямой демократии".