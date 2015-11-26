Во Владивостоке открылся краевой гематологический центр

В структуру центра вошли отделение гематологии и химиотерапии стационара на 50 коек, дневной стационар, а также амбулаторный кабинет
Общество 20:05
Больница. Фото: Департамент здравоохранения Приморского края

Краевой гематологический центр, где будет вестись диагностика и лечение пациентов с заболеваниями системы крови, открылся во вторник во Владивостоке на базе краевой клинической больницы № 2. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации края, передает ИА PrimaMedia.

"Новый гематологический центр по диагностике и лечению пациентов с заболеваниями системы крови объединил все виды помощи таким пациентам. Так, в структуру центра вошли отделение гематологии и химиотерапии стационара на 50 коек, дневной стационар гематологии и химиотерапии, кабинет гематологии и химиотерапии консультативного приема гематологических больных, а также кабинет амбулаторного консультативного приема гематологических больных на базе поликлиники", — сообщила пресс-служба.

Новое отделение позволит не только улучшить навигацию для пациентов, но и позволит соблюсти санитарно-эпидемиологические требования и нормы, предъявляемые сегодня к учреждениям здравоохранения.

Ранее на территории больницы действовало отделение гематологии, которое принимало пациентов только в дневной стационар, а после капитальной реорганизации в учреждении появился полноценный гематологический центр. Общая стоимость ремонтных и планировочных работ составила 11 млн рублей. Открытие такого центра отвечает задачам краевой программы "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2021 годы.

Ожидается, что работа центра позволит повысить качество и доступность медицинской помощи по профилю "гематология" в Приморском крае до уровня центральных клиник России.

На диспансерном учете у гематологов Приморья сегодня состоит более 1 тысячи пациентов с гемобластозами. Ежегодно более 1 тысячи пациентов получают стационарное лечение, почти 10 тысяч краевых пациентов направляются на консультацию к врачам-гематологам.

Отметим, что борьба с онкологическими заболеваниями – в числе основных направлений национального проекта "Здравоохранение". В Приморском крае в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края" разработана специальная программа, направленная на раннюю диагностику и лечение злокачественных образований.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Центр онкогематологии создают в Приморье

Написать автору
  больница, здравоохранение

Самый передовой на юге Приморья лечебно-диагностический комплекс заработал в Находке

23 октября, 17:49

Акцию по профилактике рака груди провели в Сахалинской области

20 октября, 11:05

Альфа-Банк в 2019 году выдал 1 млрд рублей льготных кредитов бизнесу в Хабаровском крае

15:25
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М., 28.10.2019-04.11.2019 и.о. главного редактора - Овчинников Р.В.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia