Во Владивостоке открылся краевой гематологический центр

В структуру центра вошли отделение гематологии и химиотерапии стационара на 50 коек, дневной стационар, а также амбулаторный кабинет

Больница. Фото: Департамент здравоохранения Приморского края

Краевой гематологический центр, где будет вестись диагностика и лечение пациентов с заболеваниями системы крови, открылся во вторник во Владивостоке на базе краевой клинической больницы № 2. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации края, передает ИА PrimaMedia.

"Новый гематологический центр по диагностике и лечению пациентов с заболеваниями системы крови объединил все виды помощи таким пациентам. Так, в структуру центра вошли отделение гематологии и химиотерапии стационара на 50 коек, дневной стационар гематологии и химиотерапии, кабинет гематологии и химиотерапии консультативного приема гематологических больных, а также кабинет амбулаторного консультативного приема гематологических больных на базе поликлиники", — сообщила пресс-служба.

Новое отделение позволит не только улучшить навигацию для пациентов, но и позволит соблюсти санитарно-эпидемиологические требования и нормы, предъявляемые сегодня к учреждениям здравоохранения.

Ранее на территории больницы действовало отделение гематологии, которое принимало пациентов только в дневной стационар, а после капитальной реорганизации в учреждении появился полноценный гематологический центр. Общая стоимость ремонтных и планировочных работ составила 11 млн рублей. Открытие такого центра отвечает задачам краевой программы "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2021 годы.

Ожидается, что работа центра позволит повысить качество и доступность медицинской помощи по профилю "гематология" в Приморском крае до уровня центральных клиник России.

На диспансерном учете у гематологов Приморья сегодня состоит более 1 тысячи пациентов с гемобластозами. Ежегодно более 1 тысячи пациентов получают стационарное лечение, почти 10 тысяч краевых пациентов направляются на консультацию к врачам-гематологам.

Отметим, что борьба с онкологическими заболеваниями – в числе основных направлений национального проекта "Здравоохранение". В Приморском крае в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края" разработана специальная программа, направленная на раннюю диагностику и лечение злокачественных образований.



