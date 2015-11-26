Для решения проблемы обманутых дольщиков созданы необходимые инструменты – Р. Гольдштейн

На достройку замороженных объектов направят дополнительные средства

Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба

Правительство в 2020 году направит в регионы дополнительно 21 миллиард рублей из федерального бюджета на достройку замороженных многоквартирных домов. Средства пойдут через Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, который был создан в октябре 2017 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Данный фонд имеет полномочия заходить на объекты, где застройщик обанкротился, санировать их, проводить работу по изучению технической документации, переподписывать с гражданами соглашения и работать над завершением строительства.

По данным Единого реестра проблемных объектов на сегодняшний день в 75 субъектах страны — более 3,2 тыс. долгостроев. По поручению Президента РФ в 2019 году Правительство выделило федеральному Фонду защиты прав дольщиков порядка 16 миллиардов рублей на те регионы, где проблема стоит наиболее остро. В 2020 году объем выделенных средств составит 21 миллиард рублей.

В конце июня 2019 года регионы получили возможность создавать свои фонды для достройки проблемных объектов, что должно стать дополнительным инструментом помощи обманутым дольщикам. Фонды создаются в форме некоммерческих организаций и наделяются полномочиями нового застройщика. До конца года в 32 регионах, где много недостроенного жилья, появятся свои фонды по достройке объектов, брошенных обанкротившимися компаниями.

"Несмотря на то, что проблемные дома являются коммерческими проектами, государство не может оставаться в стороне, когда обмануты тысячи граждан, которые добросовестно оплатили строящееся жилье, но так и не дождались ключей от своей квартиры. К сегодняшнему дню проблема достигла таких масштабов, что необходимо помогать людям уже сейчас, и только потом взыскивать с недобросовестных застройщиков похищенные средства, что может занять не один год, и наказывать по всей строгости. Благодаря решению Президента замороженные дома будут достраиваться с помощью федеральных и региональных бюджетов. Это очень важно, ведь раньше законных оснований достраивать коммерческие дома за счет государственных средств не существовало. Государство выделяет значительные ресурсы на решение проблем обманутых дольщиков. В этой связи необходимо как можно быстрей создавать фонды в регионах и приступать к работе. Инструменты для решения наболевших вопросов созданы, теперь их надо максимально эффективно и оперативно использовать", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.