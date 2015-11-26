Проблему парковки возле онкодиспансера во Владивостоке власти обещают решить в 2020 году

Для пациентов планируется организовать две многоярусные парковки на 300 и 700 мест

Отделение онкодиспансера. Фото: Пресс-служба АПК

Проблему с парковочными местами для посетителей Приморского краевого онкодиспансера во Владивостоке власти начнут решать в 2020 году. На территории, прилегающей к учреждению, планируется построить две многоярусные парковки на 300 и 700 мест. По информации, представленной администрацией на заседании фракции "Единая Россия" в Заксобрании Приморья, сейчас идет подготовка по проведению конкурса на разработку проектно-изыскательских работ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.

Депутаты в очередной раз обсудили вопрос необходимости организации автомобильной парковки для посетителей Приморского краевого онкологического диспансера. На сложности с парковочными местами парламентарии обращали внимание на протяжении нескольких лет во время инспекций по достройке двух корпусов медучреждения. Ситуация с парковками в районе онкоцентра оставляет желать лучшего, места для автомобилей практически нет. Автовладельцам приходится парковаться вдоль дороги. А в последнее время, по информации, поступающей от читателей ИА PrimaMedia, в районе онкодиспансера активизировались эвакуаторы.

В прошлом году еще при врио губернатора Андрее Тарасенко было поручение департаменту градостроительства увеличить парковку возле корпусов. На заседании фракции, которое состоялось 29 октября, парламентариям представили варианты строительства парковки.

Как сообщил директор департамента градостроительства Владимир Маран, проблема дефицита парковочного пространства может быть решена путем строительства двух многоярусных парковок на 300 и 700 машиномест, расположенных на земельных участках, прилегающих к онкодиспансеру. Уже предусмотрены средства для проектно-изыскательских работ. В настоящее время организованы работы по проведению конкурсных процедур. Строительство парковок планируется начать в 2020 году.

"Депутаты Законодательного собрания продолжат держать на контроле строительство многоярусных автопарковок. Они вернутся к рассмотрению этого вопроса на мартовском заседании фракции", — говорится в сообщении.

В работе фракции приняли участие председатель Законодательного собрания Александр Ролик, руководитель фракции "Единая Россия" в краевом парламенте Сергей Слепченко, первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина, депутаты Государственной думы Сергей Сопчук и Виктория Николаева, депутаты краевого парламента.