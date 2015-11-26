ТОП-5 мер поддержки предпринимателей в Приморье

Как получить бесплатную помощь от государства, чтобы вывести свое дело на новый уровень или начать бизнес

В решении сложных задач и достижения амбициозных целей предпринимателей поддерживает государство. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморье продолжается реализация национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Как правило, любой владелец бизнеса — будь то собственник фабрики по производству мебели, небольшого кафе или салона красоты — привык рассчитывать только на себя. Управленческие решения, своевременная выплата зарплаты сотрудникам, расчеты с поставщиками, поиск средств и возможностей для на развитие бизнеса — все это ежедневные задачи предпринимателя. Сегодня в решении сложных проблем и достижении амбициозных целей его готово поддержать государство, сообщает ИА PrimaMedia.

СПРАВКА: Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" действует с 2019 по 2024 годы. Ставит своей целью расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию. В Приморье реализация нацпроекта подразделяется на региональные проекты. Это создание микрокредитной финансовой организации, предоставляющей льготные кредиты малому и среднему бизнесу. К 2024 году планируется выдать не менее 495 займов. Также к 2024 должно быть в 12 раз увеличено количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, до 10 792 человек. Планируется вовлечь в сферу сельского хозяйства дополнительно 26 новых организаций и 579 человек. Создать условия для регистрации самозанятых граждан и увеличить их число до 41 тысячи человек к 2024 году.

— Все достаточно просто, — рассказывает заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей Дмитриенко. — Малый и среднего бизнес — основа нашей экономики. Предприниматели обеспечивают работой себя и окружающих, делают нашу жизнь комфортнее, создавая новые продукты и услуги, платят налоги, которые государство направляет на решение социальных задач. То, что малому бизнесу нужно помочь развиваться быстрее и эффективнее, понимают все — как на высшем государственном уровне, так и в регионах. Именно поэтому в прошлом году одним из приоритетных национальных проектов, утвержденных президентом Владимиром Путиным в мае прошлого года, стал нацпроект, направленный на поддержку предпринимательства.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предполагает запуск во всех регионах России инструментов поддержки, которыми может воспользоваться любой владелец бизнеса, индивидуальный предприниматель и даже физические лица, которые приняли решение начать свое дело. На это государство выделяет бюджетные средства, к примеру, в Приморье в 2019 году — больше 700 миллионов рублей. Узнать обо всех мерах поддержки и выбрать нужные для своего бизнеса все желающие могут в центре "Мой бизнес" и на портале mb.primorsky.ru. В этой статье Мы расскажем о видах помощи, которыми предприниматели пользуются чаще всего.

Эксперты спешат на помощь

Первое, за чем предпринимателю стоит обратиться в центр "Мой бизнес" — бесплатные консультации. Их предоставляют специалисты центра по основным вопросам предпринимательской деятельности. В случае, если нужен ответ на сложный вопрос — по налогам, финансам, кадрам, праву и другим темам — привлекаются сторонние эксперты. В этом случае можно получить развернутую консультацию лучших в крае специалистов, а центр "Мой бизнес" — оплатит эти услуги.

— Далеко не всегда малый бизнес может содержать в штате узкопрофильных специалистов, а любая консультация профессионального эксперта — дорогостоящая услуга. Мы помогаем предпринимателям получить ее бесплатно. Причем получить консультацию можно и удаленно — по электронной почте, по телефону и даже по скайпу, так как мы понимаем насколько заняты сегодня владельцы бизнеса, — рассказала директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края (подразделение центра "Мой бизнес") Виктория Петрова.

Индивидуальный предприниматель Ксения Снегирь вместе с коллегами занимается снабжением строительства объектов в разных регионах Дальнего Востока, и недавно было решено развивать новое направление — коммерческую аренду недвижимости. Как рассказала сама Ксения, в этот момент кто-то подсказал ей обратиться в "Мой бизнес".

— Там ребята мне помогли оформить юридическое лицо, чем очень сэкономили мое время, а после предложили мне посетить тренинги по развитию своей команды. Хочу сказать, что когда такие спикеры как Максим Батырев (автор книги "45 татуировок менеджера" — прим. ред.) приезжают в Приморье, обычно все билеты на их тренинги раскупаются раньше, чем я увижу об этом объявление. А здесь мало того, что удалось записаться заранее, так это еще и бесплатно, — рассказала предприниматель.

Знания—сила

Бесплатные семинары, тренинги и мастер-классы по бизнес-тематике — еще один вид поддержки, который предлагает предпринимателям центр "Мой бизнес". Причем, учеба проходит не только во Владивостоке, а даже в самых удаленных населенных пунктах Приморья. С начала года было проведено больше 100 мероприятий, в которых приняли участие свыше 2000 человек — это и сами владельцы бизнеса, их сотрудники, есть те, кто пока не зарегистрировал юридическое лицо, но всерьез думает о начале своего дела.

Тематика обучения разнообразна: от тем по налогообложению, до личной эффективности и тайм-менеджемнта. Ведут обучение сертифицированные тренеры и эксперты как из Москвы, так и из Приморья.

Есть специализированные тематические программы. Для новичков в бизнесе — пятидневный курс "Школа предпринимательства", для компаний-экспортёров — серия семинаров по программе "Школы экспорта" Российского экспортного центра. В эти дни проходит курс "Продвижение в интернете и социальных сетях", на котором знаниями со слушателями делятся федеральные эксперты.

В их числе участников курса – Ксения Снигирь и Антон Соболев из группы компаний "Ригинс". Их компания занимаются арендой и продажей коммерческой недвижимости, а также снабжает строительные объекты материалами. Бизнес начинался два года назад в обычной квартире, а сейчас они уже вышли на рынок Дальнего Востока и, пользуясь поддержкой центра "Мой бизнес", собираются заявить о себе на всю Россию.

— Нам нужно развиваться, чтобы о нас знали не только в Приморье и на Дальнем Востоке, но и в других регионах страны. Для этого необходимо продвижение в интернете и соцсетях. Мы понимаем, что мало просто выкладывать посты, нужно разработать стратегию продвижения и следовать ей. Поэтому надеемся, что данные курсы помогут нам создать такую стратегию. Здорово, что центр “Мой бизнес” дает возможность пройти обучение бесплатно, – сказал Антон Соболев.

Чтобы принять участие в обучении, нужно следить за расписанием в разделе "Календарь событий" на портале mb.primorsky.ru и заранее регистрироваться на мероприятия.

Деньги на бизнес

Деньги — обязательное условие для создания и развития бизнеса. Но несмотря на обилие предложений от коммерческих банков, получить кредит не так-то просто. Те предприниматели, которые хотя бы раз проходил эту процедуру подтвердят: банки предъявляют жесткие требования к залогу, а в процессе рассмотрения заявки, ставка на обслуживание кредита может существенно вырасти.

Чтобы расширить доступ малого бизнеса к финансовым ресурсам, на площадке центра "Мой бизнес" работают Гарантийный фонд и Микрокредтиная компания Приморского края.

Гарантийный фонд предоставляет поручительства по банковскому кредиту, когда у предпринимателей не хватает собственного залогового обеспечения. Только с начала текущего года поддержкой фонда воспользовались больше 150 предпринимателей из Приморья и благодаря этому смогли привлечь около 2,6 миллиарда рублей кредитных средств на развитие своего бизнеса.

Другое дело — когда предпринимателю нужен микрозайм — до 5 миллионов рублей. Такие небольшие суммы коммерческие банки выдают неохотно — работы по оценке заемщика много, а прибыль совсем не большая. В таких ситуациях на помощь приходит Микрокредитная компания Приморского края. Организация государственная, учреждена администрацией региона, поэтому цель ее деятельности – не заработать на процентах, а действительно помочь

бизнесу. Поэтому и ставки по кредитам минимальные: от 3,25% — для предприятий из моногородов, и от 6,5% — для бизнеса с остальной территории края.

Есть программы для начинающих предпринимателей, которые работают менее года, действует программа "Старт": до 5 миллионов рублей при предоставлении залога, до 1 миллиона – при условии поручительства физического или юридического лица, до 300 тысяч можно получить без поручительства третьих лиц.

Компании, которые ранее оформили кредиты в коммерческих банках под высокие проценты, могут воспользоваться программой "Рефинансирование". У предприятий торговли востребованным остается займ "Оборот" — возможность пополнить кассу в то время, когда средства компании вложены в приобретенный товар.

По займу "Сельскохозяйственный" для предприятий, доходность которых напрямую зависит от сезона сбора урожая, предусмотрена отсрочка по оплате основного долга на период до полугода. Такой возможностью уже воспользовался производственный кооператив "КООПХОЗ Русское поле" из Дальнереченского района Приморского края.

— В компании "Росагролизинг" нам оформили лизинг под 30% первоначального взноса — на него нам было нужно чуть больше 4 миллионов рублей. Нужных денег у нас не было, поэтому мы обратились в Микрокредитную компанию Приморского края. Бумажной волокиты не было. Если вы попробуете взять заем у коммерческого банка, то очень скоро перейдете к государственной компании, потому что у первых объем нужных документов — в пять раз больше! За счет того, что микрозайм оформили быстро, то технику доставили по железной дороге в кратчайшие сроки, и мы успели до начала уборки урожая — комбайн уже работает в поле, — рассказал председатель кооператива Вячеслав Михалев.

Всего в этом году Микрокредитная компания Приморского края сможет предоставить льготные займы на общую сумму 390 миллионов рублей. Начиная с мая текущего года предприниматели региона уже получили более 50 миллионов рублей.

Повышаем производительность

Для поддержи производственных предприятий в Приморье на площадке центра "Мой бизнес" работает Региональный центр инжиниринга (РЦИ). Он помогает предпринимателям на условиях софинансирования разработать проект модернизации производства (фабрики, цеха, линии), а затем реализовать его.

В числе мер поддержки — технический аудит, по итогам которого специалисты помогают предпринимателю разработать проект модернизации производства (фабрики, цеха, линии), выбрать наиболее эффективное оборудование или материалы, найти решение конкретной проблемы на любом из этапов производства.

Технический аудит не только позволит проверить состояние предприятия и выявить сильные и слабые стороны, но и может быть хорошей исходной точкой для дальнейшего развития компании. По итогам аудита предприятие может претендовать на получение государственной поддержки на проведение модернизации производства, в том числе по федеральным программам.

Эксперты РЦИ также помогают разработать и внедрить решения в области организации технического управления производством в зависимости от размеров компании и вида деятельности. Кроме того, цифровизация делает производство более гибким, конкурентоспособным, а значит, более прибыльным.

С помощью разработанных при поддержке РЦИ программ модернизации и развития, производственники могут обосновать и структурировать свои планы в форме документированных проектов. А это уже хорошая база для начала переговоров с потенциальным инвестором или кредитором. Партнёры смогут оценить не только желание предприятия развиваться, но и изучить техническое, а также экономическое обоснование эффективности инвестиций в проект.

РЦИ может также оценить потенциал импортозамещения производства. По результатам оценки предприятию предоставят рекомендации по выбору стратегии импортозамещения и участия в программах поддержки импортозамещения.

За полгода работы РЦИ уже оказало комплексную поддержку 20 предприятиям малого и среднего предпринимательства в производственной сфере Приморского края. Среди них — ООО "Дальстам Марин" (выращивание и переработка морепродуктов), ООО "Судоверфь Арктика" (производство, ремонт и обслуживанием амфибийных судов-вездеходов и грузовых платформ на воздушной подушке) и другим.

Покоряем мировые рынки

Тем, кто намерен покорить мир – вывести свой продукт на экспорт или расширить присутствие на международных рынках тоже готовы помочь в центре "Мой бизнес".

Предпринимателям доступен комплекс мер поддержки. Начиная от перевода и адаптации упаковки продукта для иностранного покупателя и разработки стратегии маркетингового продвижения товара в новой стране, заканчивая помощью в сертификации товаров и услуг в соответствии с международными стандартами, регистрации товарного знака, помощи в прохождении таможенных процедур, и, наконец, презентации продукции на международных выставках – в Китае, Японии, Корее, Вьетнаме, Сингапуре на Филиппинах, в США и других странах.

— Мы стараемся комплексно готовить каждого производителя. Первый этап выхода на зарубежный рынок, в том числе и китайский — это регистрация торгового знака на территории распространения продукции. Выходите на китайский рынок — значит регистрация в Китае, выходите на японский рынок — значит в Японии, и так далее, — уточнил Евгений Никифоров. Мы объясняем все нюансы и предупреждаем и даже уговариваем предпринимателей зарегистрироваться, чтобы защитить свой товарный знак и продукцию от подделок. Рассказываем живые примеры, когда даже крупные производители сталкиваются с такими проблемами. У нас есть специальная программа софинансирования подобных расходов. Мы на себя берем 70% расходов по регистрации торгового знака за границей.

Также в 2019 году заработала акселерационная программа "Энергия экспорта". Участниками стали 15 предприятий малого и среднего бизнеса, которые планируют наладить или увеличить поставки своей продукции в Китай. В данный момент участники Акселератора уже завершили обучение и готовятся до конца представить свою продукцию на бизнес-форуме в Харбине, чтобы заключить первые контракты. Некоторые из участников проекта уже сейчас активно ведут переговоры о сотрудничестве с потенциальными партнерами.

Центр "Мой бизнес" один из первых в стране начал продвигать товары и продукцию приморских производителей через электронные торговые площадки. Первым был создан аккаунт на крупнейшей международной электронной торговой площадке Alibaba.com. Там уже размещена продукция более 60 компаний Приморского края. Ежедневно в адрес Центра поддержки экспорта Приморского края поступает порядка 5-10 запросов от потенциальных иностранных партнеров. Вслед за этим "электронная витрина" Приморского края появилась еще на одной площадке — EC21. Одновременно с этим ведется подготовительная работа по выводу товаров приморских производителей на китайские электронные торговые площадки TMall и JD.

Благодаря поддержке центра с начала текущего года 36 приморских компаний заключили экспортные контракты на общую сумму 13 миллионов долларов США, а в процессе переговоров и оформления документов находятся еще около 40.

Центр "Мой бизнес" ждет предпринимателей

Это далеко не полный перечень мер государственной поддержки, которыми могут воспользоваться предприниматели в Приморье. Обо всех возможностях специалисты готовы рассказать по телефону 8 (423) 279-59-09 или лично.

Основной офис центра "Мой бизнес" работает во Владивостоке на ул. Тигровая, д.7. Представительства открыты в Уссурийске (Тимирязева, 29), Арсеньеве (Ломоносова, 24), Находке (Школьная, 4) и Дальнегорске (Сухановская, 1) и Лесозаводске (Пушкинская, 36).

Узнать обо всех действующих мерах поддержки бизнеса, зарегистрироваться на семинары и тренинги, получить консультации также можно на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края.