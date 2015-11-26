Главная площадь Владивостока станет местом проведения фестиваля "Мы едины"

В честь Дня народного единства с 13 до 18 часов здесь будут работать спортивные, творческие и гастрономические площадки

Концерт на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Владивосток будет праздновать День народного единства 4 ноября: на центральной площади с 13 до 18 часов развернется фестиваль "Мы едины" (0+), сообщает ИА PrimaMedia. Администрация Приморского края подготовила насыщенную программу, в которой каждый сможет найти для себя интерес.

Любители спорта смогут поболеть за участников соревнований по мини-футболу, стритболу, единоборствам, сыграть в городки, пройти по спортивному лабиринту и попробовать себя в разных видах спорта.

Также на площади расположатся шатры с национальными кухнями, зона для проведения мастер-классов по прикладному творчеству и стенд "Рисуя символы", на котором художники и горожане оставят свои работы, посвященные тематике праздника.

Традиционным центром празднования станет творческая программа на большой сцене, которая включит в себя выступления музыкальных коллективов "Голос времен" и музыкантов-инструменталистов. Предусмотрен коллективный джем, в котором сольется звучание балалайки, дудука, варгана, корейских барабанов, жалеек и других редких национальных инструментов.

Кроме музыкальных представлений на сцене состоится презентация национального костюма, театрализованные выступления по мотивам самых популярных национальных сказок. В финале творческой программы все ее участники и гости праздника встретятся в массовом хороводе. Хэдлайнером финального концерта станет известная молодая российская певица Ирина Забияка из группы "Чили".

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.



