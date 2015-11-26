Приморский СЖР организовал экскурсии для юных журналистов из города Находки

Приморское региональное отделение Союза журналистов России организовало экскурсии для учеников креативного проекта ТЕЛЕшкола (г. Находка). Во время школьных каникул ребята приехали во Владивосток и с ознакомительной экскурсией посетили редакцию ИА PrimaMedia и телестудию ГТРК "Владивосток". Представители медиа поделились профессиональными секретами, объяснили тонкости работы с большой аудиторией и дали ценные практические советы.
Справка: ТЕЛЕшкола (г. Находка) — креативный, творческий проект для детей, объединяет несколько направлений: блогинг, видеоблогинг, группа кино Cinema kids, тележурналистика, вокально-танцевальный шоу проект "Small People".ТЕЛЕшкола активно работает с 2013 года. За этот период педагогами и специалистами коллектива выпущено немало ребят, которые уже связали свою профессиональную судьбу с вышеуказанными направлениями. Одни из них только получают профильное образование в вузах, другие уже активно трудятся в сфере журналистики, кино, блогинга.
В начале экскурсии школьники познакомились с работой всех отделов крупного межрегионального медиахолдинга PrimaMedia. PrimaMedia часто проводит экскурсии для школьников в основной редакции во Владивостоке. Сотрудники агентства с большим желанием рассказывают о своей работе.
Журналист Илья Табаченко поведал ребятам секреты подготовки к интервью, рассказал об интересных событиях из своей журналистской практики, а также посоветовал ребятам больше читать.
"Журналист просто обязан знать понемногу, но обо всем. Понятно, что быть специалистом в разных сферах невозможно, но профессия обязывает иметь очень широкий кругозор. Это позволяет разговаривать на одном языке с физиком-ядерщиком и режиссером, профессором университета и бизнесменом. Сегодня в интернете есть масса источников самой разной информации — лекции профессоров ведущих университетов мира, мастер-классы по самым разным направлениям деятельности. И у вас есть все возможности для самообразования и ежедневного пополнения копилки знаний", — подчеркнул Илья Табаченко.
Подростки спрашивали, как правильно писать и оформлять тексты, искать информационные поводы и источники информации. Также дети интересовались, какие зарплаты у журналистов и бывают ли выходные. Кроме журналисткой редакции школьники побывали и в других отделах медиахолдинга PrimaMedia, где они смогли подробно узнать работе рекламщиков, фотографов и видеооператоров, IT-специалистов, event-менеджеров.
— Рынок медиа меняется со стремительной скоростью. И для тех, кто в этом рынке живет и действует - это не просто банальные слова, это самое что ни на есть суровая реальность. Кадровый вопрос для отрасли стоит остро, поэтому молодежь, которая интересуется медиа надо всячески привечать, ласкать и поддерживать. Час общения с ребятами – это, смею надеяться, наш скромный вклад в будущее медиарынка и просто замечательный личный опыт, — отметил врио главного редактора ИА PrimaMedia Руслан Овчинников.
Также в рамках экскурсионной программы, организованной Приморским отделением Союза журналистов России, юные журналисты и блогеры посетили ГТРК "Владивосток".
В течение двухчасовой экскурсии ребята познакомились с выпускающим редактором и ведущим службы новостей, пообщались с журналистами и получили ответы на все интересующие их вопросы, побывали в операторской и студии прямого эфира, смогли попробовать себя в качестве ведущих и прочитать новости "на камеру".