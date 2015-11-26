Приморский СЖР организовал экскурсии для юных журналистов из города Находки

Ученики креативного проекта ТЕЛЕшкола побывали в гостях у ИА PrimaMedia и ГТРК "Владивосток"

Приморское региональное отделение Союза журналистов России организовало экскурсии для учеников креативного проекта ТЕЛЕшкола. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Приморское региональное отделение Союза журналистов России организовало экскурсии для учеников креативного проекта ТЕЛЕшкола (г. Находка). Во время школьных каникул ребята приехали во Владивосток и с ознакомительной экскурсией посетили редакцию ИА PrimaMedia и телестудию ГТРК "Владивосток". Представители медиа поделились профессиональными секретами, объяснили тонкости работы с большой аудиторией и дали ценные практические советы.

Справка: ТЕЛЕшкола (г. Находка) — креативный, творческий проект для детей, объединяет несколько направлений: блогинг, видеоблогинг, группа кино Cinema kids, тележурналистика, вокально-танцевальный шоу проект "Small People".ТЕЛЕшкола активно работает с 2013 года. За этот период педагогами и специалистами коллектива выпущено немало ребят, которые уже связали свою профессиональную судьбу с вышеуказанными направлениями. Одни из них только получают профильное образование в вузах, другие уже активно трудятся в сфере журналистики, кино, блогинга.

В начале экскурсии школьники познакомились с работой всех отделов крупного межрегионального медиахолдинга PrimaMedia. PrimaMedia часто проводит экскурсии для школьников в основной редакции во Владивостоке. Сотрудники агентства с большим желанием рассказывают о своей работе.

Ученики ТЕЛЕшколы в редакции ИА PrimaMedia. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Экскурсия в редакции ИА PrimaMedia. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Юные журналисты в отделе мероприятий PrimaMedia.events. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia И подтянулись на турнике в редакции. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia И отдохнули в комнате переговоров. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia 1 / 5

Журналист Илья Табаченко поведал ребятам секреты подготовки к интервью, рассказал об интересных событиях из своей журналистской практики, а также посоветовал ребятам больше читать.

"Журналист просто обязан знать понемногу, но обо всем. Понятно, что быть специалистом в разных сферах невозможно, но профессия обязывает иметь очень широкий кругозор. Это позволяет разговаривать на одном языке с физиком-ядерщиком и режиссером, профессором университета и бизнесменом. Сегодня в интернете есть масса источников самой разной информации — лекции профессоров ведущих университетов мира, мастер-классы по самым разным направлениям деятельности. И у вас есть все возможности для самообразования и ежедневного пополнения копилки знаний", — подчеркнул Илья Табаченко.

Журналист Илья Табаченко рассказал об интересных событиях из своей журналистской практики. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia И посоветовал ребятам побольше читать. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Подростки спрашивали, как правильно писать и оформлять тексты, искать информационные поводы и источники информации. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Школьники интересовались, какие зарплаты у журналистов и бывают ли выходные. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia 1 / 4

Подростки спрашивали, как правильно писать и оформлять тексты, искать информационные поводы и источники информации. Также дети интересовались, какие зарплаты у журналистов и бывают ли выходные. Кроме журналисткой редакции школьники побывали и в других отделах медиахолдинга PrimaMedia, где они смогли подробно узнать работе рекламщиков, фотографов и видеооператоров, IT-специалистов, event-менеджеров.

— Рынок медиа меняется со стремительной скоростью. И для тех, кто в этом рынке живет и действует - это не просто банальные слова, это самое что ни на есть суровая реальность. Кадровый вопрос для отрасли стоит остро, поэтому молодежь, которая интересуется медиа надо всячески привечать, ласкать и поддерживать. Час общения с ребятами – это, смею надеяться, наш скромный вклад в будущее медиарынка и просто замечательный личный опыт, — отметил врио главного редактора ИА PrimaMedia Руслан Овчинников.

Также в рамках экскурсионной программы, организованной Приморским отделением Союза журналистов России, юные журналисты и блогеры посетили ГТРК "Владивосток".

Также в рамках экскурсионной программы, организованной Приморским отделением Союза журналистов России, юные журналисты и блогеры посетили ГТРК "Владивосток". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ребятам провели двухчасовую экскурсию. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Школьники побывали в студии прямого эфира. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia И получили ответы на вопросы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Поуправляли настоящей операторской камерой. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia А еще смогли попробовать себя в качестве ведущих. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia И прочитать новости "на камеру". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Экскурсия на ГТРК "Владивосток". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia ТЕЛЕшкола из города Находки. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Экскурсия на ГТРК "Владивосток". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В студии ГТРК "Владивосток". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ученики ТЕЛЕшколы на ГТРК "Владивосток". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 12

В течение двухчасовой экскурсии ребята познакомились с выпускающим редактором и ведущим службы новостей, пообщались с журналистами и получили ответы на все интересующие их вопросы, побывали в операторской и студии прямого эфира, смогли попробовать себя в качестве ведущих и прочитать новости "на камеру".