Приморский СЖР организовал экскурсии для юных журналистов из города Находки

Ученики креативного проекта ТЕЛЕшкола побывали в гостях у ИА PrimaMedia и ГТРК "Владивосток"
Общество 12:20
Приморское региональное отделение Союза журналистов России организовало экскурсии для учеников креативного проекта ТЕЛЕшкола. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Приморское региональное отделение Союза журналистов России организовало экскурсии для учеников креативного проекта ТЕЛЕшкола (г. Находка).  Во время школьных каникул ребята приехали во Владивосток и с ознакомительной экскурсией посетили редакцию ИА PrimaMedia и телестудию ГТРК "Владивосток". Представители медиа  поделились профессиональными секретами, объяснили тонкости работы с большой аудиторией и дали ценные практические советы.

Справка: ТЕЛЕшкола (г. Находка) — креативный, творческий проект для детей, объединяет несколько направлений: блогинг, видеоблогинг, группа кино Cinema kids, тележурналистика, вокально-танцевальный шоу проект "Small People".ТЕЛЕшкола активно работает с 2013 года. За этот период педагогами и специалистами коллектива выпущено немало ребят, которые уже связали свою профессиональную судьбу с вышеуказанными направлениями. Одни из них только получают профильное образование в вузах, другие уже активно трудятся в сфере журналистики, кино, блогинга.

В начале экскурсии школьники познакомились с работой всех отделов крупного межрегионального медиахолдинга PrimaMedia.  PrimaMedia часто проводит экскурсии для школьников в основной редакции во Владивостоке. Сотрудники агентства с большим желанием рассказывают о своей работе.

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Журналист Илья Табаченко поведал ребятам секреты подготовки к интервью, рассказал об интересных событиях из своей журналистской практики, а также посоветовал ребятам больше читать.

"Журналист просто обязан знать понемногу, но обо всем. Понятно, что быть специалистом в разных сферах невозможно, но профессия обязывает иметь очень широкий кругозор. Это позволяет разговаривать на одном языке с физиком-ядерщиком и режиссером, профессором университета и бизнесменом. Сегодня в интернете есть масса источников самой разной информации — лекции профессоров ведущих университетов мира, мастер-классы по самым разным направлениям деятельности. И у вас есть все возможности для самообразования и ежедневного пополнения копилки знаний", — подчеркнул Илья Табаченко.

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Подростки спрашивали, как правильно писать и оформлять тексты, искать информационные поводы и источники информации. Также дети интересовались, какие зарплаты у журналистов и бывают ли выходные. Кроме журналисткой редакции школьники побывали и в других отделах медиахолдинга PrimaMedia, где они смогли подробно узнать работе рекламщиков, фотографов и видеооператоров, IT-специалистов, event-менеджеров.

— Рынок медиа меняется со стремительной скоростью. И для тех, кто в этом рынке живет и действует -  это не просто банальные слова, это самое что ни на есть суровая реальность. Кадровый вопрос для отрасли стоит остро, поэтому молодежь, которая интересуется медиа надо всячески привечать, ласкать и поддерживать.  Час общения с ребятами – это, смею надеяться, наш скромный вклад в будущее медиарынка и просто замечательный личный опыт, — отметил врио  главного редактора ИА PrimaMedia  Руслан Овчинников.

Также в рамках экскурсионной программы, организованной Приморским отделением Союза журналистов России, юные журналисты и блогеры посетили ГТРК "Владивосток".

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В течение двухчасовой экскурсии ребята познакомились с выпускающим редактором и ведущим службы новостей, пообщались с журналистами и получили ответы на все интересующие их вопросы, побывали в операторской и студии прямого эфира, смогли попробовать себя в качестве ведущих и прочитать новости "на камеру".

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  молодежь, журналисты, экскурсии, дети, Союз журналистов России

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