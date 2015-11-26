Аэропорт "Пулково" поздравил авиакомпанию "Россия" с высокими государственными наградами

Авиаперевозчика наградили за заслуги в развитии воздушного транспорта и высокие показатели в профессиональной деятельности

Самолет авиакомпании "Россия". Фото: ИА PrimaMedia

Управляющая компания аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС) поздравила авиакомпанию "Россия" с получением почетных наград Российской Федерации за заслуги в развитии воздушного транспорта и высокие показатели в профессиональной деятельности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе аэропорта.

"Мы гордимся тем, что наш базовый перевозчик авиакомпания "Россия" играет значимую роль в авиационной отрасли страны. Наши предприятия неразрывно связаны общей историей и общим настоящим. Авиаотряд, а затем и авиакомпания были на передовой развития отечественной гражданской авиации. Сегодня "Россия" входит в тройку крупнейших авиаперевозчиков страны, обеспечивает высокий уровень безопасности полетов, постоянно расширяет маршрутную сеть и успешно реализует социально значимые проекты. Для аэропорта Пулково это не только базовая авиакомпания, но и надежный партнер. Мы высоко ценим работу с коллективом "России" и всегда рады вместе создавать новые возможности для путешествий из Северной столицы в города нашей страны и за рубеж. Уверен, что деловые и дружественные отношения, которые нам удалось выстроить за многие годы сотрудничества, и в дальнейшем будут способствовать процветанию аэропорта Пулково и Санкт-Петербурга", — отметил генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев.

Торжественная церемония награждения сотрудников авиакомпании "Россия" состоялась 29 октября 2019 года в администрации Санкт-Петербурга. Губернатор города Александр Дмитриевич Беглов вручил генеральному директору авиакомпании "Россия" Сергею Александровскому благодарность президента Российской Федерации. Андрей Ординов, директор по производству "России", получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за безукоризненное оперативное управление производством полетов в периоды проведения спортивных событий мирового уровня. Владимиру Воробьеву, самому опытному пилоту авиакомпании, присвоено почетное звание "Заслуженный пилот Российской Федерации".

За девять месяцев 2019 года "Россия" обслужила в Пулково более 4,4 млн пассажиров, что на 5,6% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Маршрутная сеть авиакомпании в аэропорту Санкт-Петербурга включает более 50 направлений полетов. По итогам 2018 года "Россия" завоевала премию аэропорта Пулково LED Together за наибольший вклад в развитие трансферных перевозок.