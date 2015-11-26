Приморские аграрии увеличили темпы сбора кукурузы в 2,5 раза

Всего на сегодняшний день убрано более 4,8 тысячи гектаров
Общество 11:53
Кукуруза. Фото: https://pixabay.com/

Урожайность кукурузы в сельхозорганизациях Приморского края достигает 75 центнеров с гектара. Достигнуть высокого показателя помогают благоприятные погодные условия. Всего на сегодняшний день убрано более 4,8 тысячи гектаров кукурузы – 9% от плана, темпы сбора увеличены в 2,5 раза, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Это в 2,5 раза больше уровня прошлого года. Намолочено почти 21,5 тысячи тонн зерна. Наращивать темпы производства аграриям позволяют благоприятные погодные условия", – прокомментировали в ведомстве.

Специалисты отмечают высокую урожайность кукурузы в Уссурийске и Михайловском районе – 75 и 73 центнера с гектара соответственно. 

Отметим, фермеры, занимающиеся растениеводством, сегодня могут рассчитывать на господдержку в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края". В этом году объем финансирования мероприятий по техмодернизации увеличен до 1,2 млрд рублей. Также можно получить субсидии на подготовку к весенне-полевым работам.

Для получения финансовой помощи следует обратиться в департамент сельского хозяйства и продовольствия по адресу: Владивосток, улица 1-я Морская, 2, кабинет 303. Телефон для справок: 8 (423) 241-26-70.

Напомним, основной экспорт сельскохозяйственных культур из Приморья приходится на сою и кукурузу. Экспорт продукции агропромышленного комплекса – ключевое направление национального проекта "Международная кооперация и экспорт".   

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