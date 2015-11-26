Задолженность приморцев перед Дальэнергосбытом превысила 1,3 млрд рублей

Долги вынуждают энергетиков обращаться в суд
Общество 12:07
Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Задолженность приморцев перед Дальэнергосбытом (филиал ПАО "ДЭК") на начало октября составила более 1,3 млрд рублей. Долги вынуждают энергетиков усиливать меры применяемые к неплательщикам: обращаться в суд и в Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ПАО "ДЭК".

Так, с начала текущего года в суд направлено около 27 тысяч исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию на сумму 150 млн рублей. В службу судебных приставов для принудительного взыскания передано 16 тысяч исполнительных документов на общую сумму 65 млн рублей, в банковские учреждения – 7 тысяч исполнительных документов на сумму 32 млн рублей, в пенсионный фонд – 3 тысячи исполнительных документов на сумму 11 млн рублей, по месту работы должников — 13 исполнительных документов на сумму 240 тысяч рублей.

В случае если долг не будет погашен добровольно в течение 5 дней с момента возбуждения исполнительного производства, приставы вправе наложить арест на имущество, банковский счет неплательщика, применить другие меры принудительного взыскания, в том числе вынести запрет на регистрационные действия автомобиля / земельного участка / недвижимости, временно ограничить выезд за пределы РФ.

На сегодняшний день в ходе совместных мероприятий Дальэнергосбыта и Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю в принудительном порядке взыскано с должников более 74 млн рублей за потребленные энергоресурсы.

Дальэнергосбыт напоминает жителям края о необходимости своевременной оплаты за потребленную электроэнергию. Тем, кто не имеет возможности погасить образовавшуюся задолженность единовременным платежом, энергетики идут навстречу на любой стадии претензионной работы и предлагают заключить договор о реструктуризации долга. Для этого необходимо обратиться в ближайший клиентский офис энергокомпании с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру или дом, а также внести первоначальный взнос от общей суммы задолженности.

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  долги, задолженность, должники

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