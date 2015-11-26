Комплексную поддержку оказывают экспортерам в Приморье

С начала года 36 приморских компаний заключили экспортные контракты на общую сумму 13 миллионов долларов

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" реализуется в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" реализуется в Приморье. Благодаря мерам господдержки с начала текущего года 36 приморских компаний заключили экспортные контракты на общую сумму 13 миллионов долларов США, сообщает ИА PrimaMedia.

СПРАВКА: Паспорт национального проекта "Международная кооперация и экспорт" разработан Минпромторгом России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Срок реализации нацпроекта: с октября 2018 года по 2024 год. В Приморье эта инициатива получила несколько направлений. Благодаря мерам поддержки к 2024 году планируется достичь объемов экспорта продукции АПК в размере 2,36 млрд. долларов США. Количество компаний-экспортеров в крае должно вырасти на 100% к 2024 году. Объем экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров и промышленных услуг должен достигнуть 1,81 млрд. долларов США к концу 2024 года. Для этого перед руководством региона стоит задача снизить административные барьеры, а также создать комплекс универсальных и специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки.

Сегодня любой предприниматель, заинтересованный в продвижении своих товаров или услуг на внешних рынках, может получить бесплатную консультационную поддержку. Ему доступны бесплатные семинары, тренинги и мастер-классы по бизнес-тематике внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Экспортеров консультируют на базе Российского экспортного центра (РЭЦ) и Центра поддержки экспорта Приморья. Единое окно, открывающее доступ к мерам господдержки предпринимателей -центры "Мой бизнес", созданные в регионах в рамках нацпроекта Международная кооперация и экспорт". Причем, учеба проходит не только во Владивостоке, а даже в самых удаленных населенных пунктах Приморского края. Ведут обучение сертифицированные тренеры и эксперты как из Москвы, так и из Приморья.

Есть специализированные тематические программы для компаний-экспортёров — серия семинаров по программе "Школы экспорта" Российского экспортного центра. В эти дни проходит курс "Продвижение в интернете и социальных сетях", на котором знаниями со слушателями делятся федеральные эксперты.

Предпринимателям доступен комплекс мер поддержки начиная от перевода и адаптации упаковки продукта для иностранного покупателя и разработки стратегии маркетингового продвижения товара в новой стране и заканчивая помощью в сертификации товаров и услуг в соответствии с международными стандартами, регистрации товарного знака, помощи в прохождении таможенных процедур, и, наконец, презентации продукции на международных выставках – в Китае, Японии, Корее, Вьетнаме, Сингапуре, на Филиппинах, в США и других странах.

— Мы стараемся комплексно готовить каждого производителя. Первый этап выхода на зарубежный рынок, в том числе и китайский — это регистрация торгового знака на территории распространения продукции. Выходите на китайский рынок — значит регистрация в Китае, выходите на японский рынок — значит в Японии, и так далее, — рассказал генеральный директор краевого центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров. — Мы объясняем все нюансы и предупреждаем и даже уговариваем предпринимателей зарегистрироваться, чтобы защитить свой товарный знак и продукцию от подделок. Рассказываем живые примеры, когда даже крупные производители сталкиваются с такими проблемами. У нас есть специальная программа софинансирования подобных расходов. Мы на себя берем 70% расходов по регистрации торгового знака за границей.

Также в 2019 году заработала акселерационная программа "Энергия экспорта". Участниками стали 15 предприятий малого и среднего бизнеса, которые планируют наладить или увеличить поставки своей продукции в Китай. В данный момент участники Акселератора уже завершили обучение и готовятся до конца представить свою продукцию на бизнес-форуме в Харбине, чтобы заключить первые контракты. Некоторые из участников проекта уже сейчас активно ведут переговоры о сотрудничестве с потенциальными партнерами.

"Благодаря мерам господдержки экспортер может решать самый широкий спектр задач — от участия в различных выставках до создания предприятий на территории Китая, которые будут производить продукцию из российского сырья. В основном это касается особых экономических зон в Китае", — рассказал заместитель председателя Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Губарев.

Центр "Мой бизнес" один из первых в стране начал продвигать товары и продукцию приморских производителей через электронные торговые площадки. Первым был создан аккаунт на крупнейшей международной электронной торговой площадке Alibaba.com. Там уже размещена продукция более 60 компаний Приморского края. Ежедневно в адрес Центра поддержки экспорта Приморского края поступает порядка 5-10 запросов от потенциальных иностранных партнеров. Вслед за этим "электронная витрина" Приморского края появилась еще на одной площадке — EC21. Одновременно с этим ведется подготовительная работа по выводу товаров приморских производителей на китайские электронные торговые площадки TMall и JD.

"Сегодня с помощью Центра поддержки экспорта Приморского края предприниматель может достаточно легко зайти на торговую площадку Alibaba.com. Конечно, при соответствии определенным критериям, но я бы сказал, фильтр весьма формальный. Alibaba.com — это конкретный механизм донесения китайскому производителю информации о своих услугах и товарах", — комментирует Алексей Губарев.

Благодаря поддержке Центра с начала текущего года 36 приморских компаний заключили экспортные контракты на общую сумму 13 миллионов долларов США, а в процессе переговоров и оформления документов находятся еще около 40.

Отметим, экспорт Приморского края в 2018 году составил 3,4 млрд долларов США, произошло увеличение на 11,1% по сравнению с 2017 годом. За первый квартал 2019 года объемы экспорта Приморья оцениваются уже в 780,2 млн долларов США, произошло увеличение на 4,4%.

Среди растущих рынков сбыта – Китай — 78,6 млн долларов США за 1 квартал 2019 года, Республика Корея – 2014,8 млн долларов США, Япония – 65,8 млн долларов США.

Центр поддержки экспорта Приморского края работает на базе центра "Мой бизнес" по адресу: г. Владивосток, ул. Тигровая, 7. Телефоны 8 (423) 279-59-09, 8 (423) 279-59-10, office@cpp25.ru

Основной офис центра "Мой бизнес" ждет предпринимателей во Владивостоке на ул. Тигровая, д.7. Представительства открыты в Уссурийске (ул. Тимирязева, 29), Арсеньеве (Ломоносова, 24), Находке (Школьная, 4) и Дальнегорске (Сухановская, 1) и Лесозаводске (Пушкинская, 36).

Узнать обо всех действующих мерах поддержки бизнеса, зарегистрироваться на семинары и тренинги, получить консультации также можно на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края.