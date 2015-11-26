Почта Банк по итогам сентября вышел на 1 место среди банков по приросту средств физлиц

За этот период их объем в банке вырос на 2,2%, или 7,9 млрд рублей, превысив 361,1 млрд рублей

Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

Почта Банк по итогам сентября 2019 года вышел на первое место среди банков по приросту средств физлиц (данные Банки.ру). За этот период их объем в банке вырос на 2,2%, или 7,9 млрд рублей, превысив 361,1 млрд рублей. При том остальные игроки российского банковского рынка показали существенно меньшую или даже отрицательную динамику привлечения. На сегодняшний день Почта Банк занимает 10 место в рейтинге банков по размеру портфеля вкладов физических лиц (Банки.ру), уверенно наращивая объемы каждый месяц, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Существенную долю в приросте средств физлиц в нашем банке составили остатки на текущих счетах. Это еще раз подтверждает, что клиенты доверяют нам свои деньги (в том числе и наиболее консервативная категория клиентов – люди старшего возраста) и ценят выгодные условия по начислению процентов на остаток на сберегательном счете. Хорошую динамику показали и вклады граждан, в том числе благодаря запуску в июле промовклада "Новый максимум" с повышенной доходностью, который действует до ­­­2 декабря", – прокомментировал член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Почта Банк запустил промовклад "Новый максимум" 18 июля. Срок вклада – 181 день, сумма – от 100 тысяч рублей. Фиксированная процентная ставка на весь период размещения составляет 6,6% годовых. Проценты начисляются в конце срока. Депозит открывается на короткий срок, при этом процентная ставка по нему сопоставима с той, которую обычно предлагают более длинные вклады. Поэтому воспользовавшись этим спецпредложением, можно за короткий срок получить ощутимый доход. Депозит можно открыть как в клиентских центрах Почта Банка, так и в отделениях почтовой связи, где представлены услуги банка, а также в интернет-банке и мобильном приложении "Почта Банк Онлайн" (3+).

Справка: Почта Банк — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк ВТБ и Почта России владеют по 49,999988% акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления Почта Банка Д.В. Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений Почты России. По итогам первого полугодия 2019 года открыто более 19 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, а клиентская база достигла 11,6 млн человек.

В почтовых отделениях банк представлен в формате окон продаж с сотрудником банка или с сотрудником Почты России. Почта Банк работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств. Почта Банк является единственным банком в России, банкоматная сеть которого (более 4800 машин) полностью состоит из таких устройств. Сайт банка http://www.pochtabank.ru/.

Услуги оказывает ПАО "Почта Банк".