От закона об ООПТ до суверенного интернета: к чему готовиться Приморью с 1 ноября

На федеральном и региональном уровне вступают в силу изменения законодательства, в том числе, для водителей

Изменения законодательства порадуют только иностранных граждан. Фото: ИА PrimaMedia

С 1 ноября 2019 года на федеральном и региональном уровне вступают в силу изменения законодательства, многие из которых вызвали широкий общественный резонанс. От регионального закона об отмене особо охраняемых природных территорий (ООПТ) до федерального закона о суверенном интернете – ИА PrimaMedia подготовило подробный обзор.

ООПТ можно будет ликвидировать на региональном уровне

С 1 ноября вступает в силу закон Приморского края "О внесении изменений в закон Приморского края "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края" – один из самых спорных в нормотворческой практике краевого парламента. Его принятие сопровождалось одиночными пикетами возле здания администрации края.

Напомним, что закон передает региону полномочия по пересмотру границ и упразднению особо охраняемых территорий (ООПТ).

Согласно пунктам 7 и 8 документа, изменять и упразднять границы ООПТ краевого значения можно будет на таком основании, как "утрата территорией особого природоохранного, научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного значения".

Ранее законопроект получил резко отрицательную оценку краевых учёных и экологов, в том числе общественных активистов и простых граждан.

Интернет станет суверенным

Также 1 ноября начнется переход операторов на национальную доменную зону и формирование единой национальной Сети внутри России. Эксперты утверждают, что на пользователях Рунета это не отразится — ограничений функционала не будет, а доступ к иностранным сайтам сохранится.

Закон о "суверенном интернете" Владимир Путин подписал 1 мая 2019 года. Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Официально цель закона — защитить российский интернет от внешних угроз. Операторы связи обязаны устанавливать специальные технические средства, которые будут ограничивать распространение запрещенных в России данных и фильтровать трафик. За "чистоту эфира" отвечает специально созданная компания "Данные — центр обработки и автоматизации".

Микрозаймы запретили выдавать под залог жилья

Частным микрофинансовым организациям (МФО) с ноября будет запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.

Это поможет предотвратить ситуации, когда люди оставались без квартир из-за относительно небольших задолженностей. МФО смогут выдавать кредиты только под залог нежилой недвижимости.

Таким образом, новый закон позволяет не допустить ситуаций, когда собственники лишаются жилья из-за незначительных по сравнению с его стоимостью микрокредитов. Появление закона фактически стало ответом на волну жилищного рейдерства.

Электронная сертификация молочной продукции

Вся молочная продукция с завтрашнего дня должна быть включена в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". К этому сроку индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, которые работают с готовым молоком, кефиром, йогуртом и другими ферментированными, сквашенными продуктами, обязаны зарегистрироваться во ФГИС "Меркурий".

Отметим, что в 2018 году в Минпромторге говорили о том, что альтернативой ветсертификации может стать система маркировки. Против включения в "Меркурий" молочной продукции выступало Минэкономразвития. Однако в конце концов решили ввести маркировку молочной продукции с 1 июня 2020 года наряду с "Меркурием".

За отсутствие тахографа – 50 тысяч

С пятницы, 1 ноября, повышаются штрафы за отсутствие тахографа. Размер денежного взыскания составит 50 тысяч рублей. Также штрафовать будут не только фирмы, занимающиеся перевозками, но и водителей, которые выехали на линию, зная, что у них нет карты. Для таких нарушителей материальное взыскание составит в пределах 5 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 ноября все грузовые автомобили весом более 3,5 тонны должны быть оснащены тахографами.

Отметим, что в среднем тахограф стоит от 25 до 40 тысяч рублей, монтаж и настройка – еще 15-20 тысяч.

Иностранцы будут получать бессрочный ВНЖ

С 1 ноября 2019 года иностранцы смогут получать бессрочный вид на жительство (ВНЖ) в России. Сейчас, напомним, он выдается сроком на пять лет с необходимостью последующего продления.

При этом с 1 ноября постоянно проживающий в России иностранец, имеющий вид на жительство, обязан будет каждый год подавать уведомление о подтверждении своего проживания в РФ в орган внутренних дел. Если непрерывно в течение любых двух календарных лет иностранец не пошлет такое уведомление, ВНЖ будет аннулирован.

Также сокращаются сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на временное проживание (РВП) в России до четырех месяцев (сейчас полгода).

Расширяется и перечень категорий иностранных граждан, которые смогут получить РВП без учета правительственных квот. Это, в частности, граждане, которые родились на территории России, состоят в браке с гражданином РФ, проживающим в стране, являются участниками госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, беженцами из Украины, а также те, кто переселяется в Россию в соответствии с международными договорами о защите прав переселенцев.

Оформить ДТП можно будет со смартфона, но не везде

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона. С 1 ноября оформить ДТП можно будет с помощью приложения на смартфоне "Помощник ОСАГО". Пока услуга запустится в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В дальнейшем она должна распространиться на все регионы.

Участники аварии смогут оформлять ДТП по европротоколу, без участия ГИБДД и заполнения бумажных документов. Схема действий проста и укладывается в 15 минут.

Один водителей заполняет извещение о ДТП. Данные водительского удостоверения и полиса ОСАГО автоматически загружаются из профиля.

Затем он должен сделать фотографии аварии с разных ракурсов, подтвердить отсутствие пострадавших и указать виновника ДТП.

После этого суперсервис генерирует QR-код, по которому другой участник аварии может заполнить своё извещение.

Водители вместе продолжают заполнять данные о ДТП: указывают время и место аварии, свидетелей и обстоятельства столкновения, место удара, отмечают и фотографируют повреждения, составляют схему ДТП.

После заполнения извещения оба участника аварии ставят цифровые подписи.

И, наконец, информация отправляется страховым компаниям.

После получения уведомления о регистрации заявления водители могут покинуть место ДТП.

Ранее предполагалось, что услуга будет доступна в сентябре, но из-за технических сложностей пришлось отложить ее запуск.