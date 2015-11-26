Минтранс разработал ПДД для самокатов, скейтбордов, гироскутеров и роликовых коньков

На самокатах и моноколесах запретят кататься в пьяном виде

На самокатах и моноколесах запретят кататься в пьяном виде. Фото: ИА PrimaMedia

Минтранс разработал правила дорожного движения (ПДД) для самокатов, скейтбордов, гироскутеров, роликовых коньков и других "транспортных средств", которые приводятся в движение с помощью электродвигателя или мускульной силы. Ведомство предлагает наделить их официальным статусом "средство индивидуальной мобильности" и установить для таких средств ряд ограничений, сообщает ИА PrimaMedia.

Министерство транспорта подготовило поправки в правила дорожного движения (изменения в постановление Совета министров – правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090), которые утверждают новое понятие – "средство индивидуальной мобильности". Речь идет об устройствах, предназначенных для передвижения с помощью электродвигателя или (и) мускульной энергии. Например, роликовых коньках, самокатах, электросамокатах, скейтбордах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и так далее, исключение составляют велосипеды и инвалидные коляски.

Поправки Минтранса разрешают передвигаться на средствах индивидуальной мобильности по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов, а также проезжей части велосипедной зоны. Если таковые отсутствуют, допускается использовать пешеходную зону. В ряде случаев разрешается движение по обочине и по правому краю проезжей части дорог, но только если на таких дорогах есть ограничение максимальной скорости 60 км/ч.

Запрещается кататься на роликах, моноколесах и других средствах индивидуальной мобильности лицам, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, которое может создать угрозу безопасности движения.

Во всех случаях на территории, совмещенной с движением пешеходов, в жилых и велосипедных зонах, во дворах участник движения не должен превышать скорость 20 км/ч.

Как следует из поправок Минтранса, там, где совмещено движение пешеходов и средств индивидуальной мобильности, пешеход всегда имеет приоритет.