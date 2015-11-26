Резонансный закон об особо охраняемых территориях в Приморье вступит в силу 1 ноября

Судьба ООПТ сосредоточится в руках краевых властей
Общество 17:39
С 1 ноября судьба особо охраняемых природных зон будет в руках краевых властей. Фото: Александр Хитров

Региональный закон, позволяющий упразднять особо охраняемые природные территории в Приморском крае, вступит в силу в пятницу, 1 ноября, сообщает ИА PrimaMedia.

Проект закона "О внесении изменений в закон Приморского края "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края", летом был принят депутатами краевого парламента и стал одним из самых резонансных в его нормотворческой практике.

Напомним, что документ передает региону полномочия по пересмотру границ и упразднению особо охраняемых территорий (ООПТ). Необходимость его принятия парламентарии связывали с проблемами, которые ООПТ создают в части инвестиционного климата, мешая развиваться предприятиям, в первую очередь, хозяйствам марикультуры.

Согласно пункту 7 законопроекта, основаниями для изменения границ особо охраняемых природных территорий краевого значения являются: "исключение из состава особо охраняемой природной территории краевого значения части территории вследствие утраты ею особого природоохранного, научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного значения природными комплексами и объектами, расположенными на этой территории, в целях охраны которых была образована особо охраняемая природная территория краевого значения; необходимость увеличения площади особо охраняемой природной территории краевого значения".

Пункт 8 позволяет упразднять ООПТ на следующих основаниях — "включение особо охраняемой природной территории краевого значения в состав особо охраняемой природной территории федерального значения; полное разрушение охраняемого природного комплекса или объекта в результате природного или антропогенного воздействия при невозможности их восстановления; утрата особого природоохранного, научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного значения".

Ранее законопроект получил резко отрицательную оценку краевых учёных и экологов, в том числе общественных активистов и простых граждан.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты подчеркивали его актуальность. "Со вступлением закона в силу у администрации края появится возможность изменять границы или упразднять краевые ООПТ. Необходимость в принятии таких решений в крае есть, — высказал свое мнение заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Всеволод Романов. — Например, около 70% территории поселка Волчанец, а также проходящая рядом дорога Владивосток – Находка – порт Восточный попадают под охранную зону памятника природы "Залив Восток". Это делает практически невозможным развитие этого населенного пункта и касается большого количества его жителей. Также возникли проблемы у многодетных семей из Находки, получивших участки в границах этого же памятника природы. Теперь их невозможно обеспечить инженерными сетями, провести дороги."

Многие эко-активисты считают, что судьбу заповедных зон должно решать гражданское общество.

Многие эко-активисты считают, что судьбу заповедных зон должно решать гражданское общество.. Фото: Анастасия Дубровина

Принятие закона послужило причиной многочисленных пикетов во Владивостоке. Когда краевой парламент рассматривал законопроект, у здания приморской администрации дежурили общественники, выступавшие против изменений законодательства. Многие эко-активисты считают, что судьбу заповедных зон должно решать гражданское общество. 

По словам экспертов, система ООПТ в Приморье — одна из самых мощных в стране. Она представлена большинством категорий, отсутствуют лишь заказники и памятники природы федерального значения. Основные площади особо охраняемых природных территорий — 84% — приходятся на заповедники и национальные парки, то есть ООПТ высшей категории.

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