В Артеме наградили парней, задержавших педофила

Благодарственные письма и ценные подарки вручили Андрею Маринину, Андрею Стельмохову, Борису Скрюченко и Александру Кусому
Общество 18:00
В Артеме наградили парней, задержавших педофила. Фото: пресс-служба администрации Артемовского городского округа

Сегодня в Артеме чествовали молодых людей, жителей города, которые помогли задержать преступника, пытавшегося совершить насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Это Андрей Маринин, Андрей Стельмохов, Борис Скрюченко и Александр Кусый. Благодарственные письма и ценные подарки вручили неравнодушным гражданам глава АГО Александр Авдеев и и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю Владимир Фомин, сообщил ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Артемовского городского округа.

Напомним, что 24 октября 30-летний мужчина затащил к гаражам в Артеме и удерживал там 8-летнюю девочку. Мать девочки, не дождавшись дочь в положенное время дома с прогулки, вызвала полицию.

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Как отметил Владимир Фомин, были предприняты все меры по поиску пропавшей девочки. Но благодаря тому, что мимо гаража, где преступник удерживал ребенка, проходили четверо молодых ребят, удалось поймать злоумышленника. Они уложили мужчину на землю и удерживали до приезда полиции.

"Эти молодые люди предотвратили особо опасное деяние, проявили бдительность и тем самым спасли ребенка, — отметил Владимир Фомин, — к сожалению, мы живем в неспокойное время, когда нелегко порой взрослому защитить себя, а уж тем более страшно, когда это касается ребенка, который порой даже не понимает, что происходит". 

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Смелых парней поблагодарил глава АГО Александр Авдеев, вручил благодарственные письма и юбилейную книгу "Артем: город и судьбы". Присутствующие в зале выразили благодарность бурными аплодисментами. В настоящее время задержанный за особо тяжкое преступление находится под стражей.

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