Судьба плоских авиатарифов решится в ближайшие дни

Кабмин обсуждает частичный переход на повышенный тариф для пассажиров, курсирующих между Москвой и Дальним Востоком

Судьба плоских тарифов решится в ближайшие дни. Фото: ИА PrimaMedia

Судьба плоских тарифов должна решиться в ближайшие дни. Члены правительства РФ обсуждают переход на повышенный тариф для пассажиров, курсирующих между Москвой и Владивостоком, а также другими городами ДФО, сообщает ИА PrimaMedia.

Компания "Аэрофлот" начала использовать плоский тариф, стоимость которого не зависит от спроса и времени года, четыре года назад. В настоящее время плоские тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Тариф "Аэрофлота" — 25 тысяч рублей туда-обратно, его дочерней компании "Россия" — 22 тысячи руб. Это значительно ниже себестоимости рейсов. Таким образом, "Аэрофлот" выполняет социальную функцию, порученную государством, — обеспечивает транспортной доступностью удаленные и изолированные регионы.

Для открытия продаж билетов на следующий год по плоскому тарифу "Аэрофлот" ежегодно обращается в Минтранс – главный акционер авиакомпании в лице государства должен подтвердить право перевозчика продавать билеты ниже себестоимости. В предыдущие годы Минтранс всегда одобрял перевозчику плоский тариф не позже октября, но в этом году до сих пор не принял решения, из-за чего клиенты не могут купить билеты на 2020 год.

По информации "Коммерсанта", "Аэрофлот", пытаясь ускорить решение вопроса, обратился к профильному вице-премьеру Максиму Акимову. Его представитель подтвердил получение письма, но содержание не раскрыл.

Ранее гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев публично заявил, что компания должна постепенно уходить от плоских тарифов, поскольку эта программа убыточна и в целом является не рыночной мерой.

Проблема активно обсуждается на разных уровнях.

Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании в Магадане выступил против предоставления билетов на Дальний Восток по "плоскому" тарифу вахтовикам. По его мнению, льготы должны предоставляться прежде всего жителям округа, чтобы сократить отток местного населения.

"Я считаю, что плоские тарифы не должны предоставляться для работников предприятий, летающих вахтовым методом. Если надо какое-то количество работников ввозить, возите за свой счет. Тут мы вам не товарищи", — приводит РИА Новости слова Трутнева.

Депутат Государственной думы от Приморья Виктор Пинский называл возможную отмену плоских тарифов катастрофой.

"Понятно, что плоский тариф – нерыночная мера. Понятно, что общий уровень цен снижается, когда есть конкуренция. И понятно, что на нашем направлении её по факту нет. Но дело даже не в этом сейчас. Контрольный пакет акций "Аэрофлота" находится у государства, а государство должно заботиться о своих гражданах", — подчеркивал Пинский.

По предварительной информации, судьба плоских тарифов должна решиться в ближайшие дни. При этом вне зависимости от решения Минтранса, в "Аэрофлоте" не прогнозируют резкого повышения цен на авиабилеты.