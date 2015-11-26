Хеллоуин и День народного единства: афиша на длинные ноябрьские выходные

ИА PrimaMedia предлагает подборку интересных мероприятий

Хеллоуин. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Длинные ноябрьские выходные порадуют жителей Приморья массой самых разнообразных событий. ИА PrimaMedia предлагает подборку событий, которые определенно не стоит пропускать в грядущие выходные.

Хеллоуин в Малом ГУМе 16+

Осторожнее! В этот день ты можешь повстречать зомби, и Граф Дракула будет поджидать уже на входе. Ну и куда же без тыкв? Только использовать их будем как музыкальный инструмент. Можно даже создать свою собственную мелодию!

Ну и, конечно же, тебя ждёт веселье на Тихой вечеринке, которая пройдёт на 3 этаже. Та самая вечеринка, где все в наушниках и где ты выбираешь какого диджея слушать и сам управляешь музыкой.

Когда: 1 ноября в 16.00. Начало Тихой вечеринки в 18.00.



Где: Малый ГУМ (ул. Светланская, 45)

Стоимость: бесплатно



Хеллоуин. Фото: ИА PrimaMedia

Презентация книги "Дорога на Горностай" 16+

Каменные львы на Пушкинской, азарт, малиновые пиджаки и первые яхты, страх, "деньги любят тишину", борьба за место под солнцем – но выживут не все! Кто-то войдёт в новый век с полными карманами, а кто-то сгинет в пучине залива Петра Великого… Эпоха 90-х годов — в романе Татьяны Таран "Дорога на Горностай" (16+). Это уже третья книга владивостокского прозаика. Приморский колорит, узнаваемость характеров, детальное описание местности, где живут герои, лёгкий стиль письма делают прозу этого автора интересной и понятной большинству земляков.

Когда: 2 ноября 14.00

Где: ул. Светланская, 45, Малый ГУМ, 3 этаж

Стоимость: бесплатно



Книга. Фото: предоставлено организаторами

День морских чудовищ 0+

Случалось ли вам остаться одному в пустующем доме? А на острове, населенном неведомыми чудовищами, где шорох листвы под ногами, серебристый перезвон прибоя и теплый южный ветер не сулят ничего хорошего? В этом мире царят суровые законы природы, единственная цель — выжить. Готовы ли вы заглянуть своим страхам в глаза, разгадать нерешаемые загадки и попробовать выбраться с жуткого острова? Полная программа.

Когда: 2 ноября 11.00

Где: Приморский океанариум (ул. Академика Касьянова (о. Русский), 25)

Стоимость: 500-1000 рублей



День морских чудовищ. Фото: предоставлено организаторами

Кубок Тихого океана по джиу-джитсу 0+

Соревнования пройдут в четырех дисциплинах джиу-джитсу: ne-waza (борьба), kakuto system (полноконтактные поединки в шлеме), fighting-system (полноконтактные поединки) и duo-system (демонстрация технического мастерства).

Приходите поддержать спортсменов и оценить их мастерство! Приходите почувствовать тот азарт, который чувствуем мы. Приходите посмотреть на лучшее, что есть в джиу-джитсу.

Когда: 2 ноября в 11.00, 3 ноября в 10.00

Где: ул. Русская, 74а

Стоимость: бесплатно



джиу-джитсу. Фото: https://pixabay.com/

Кинопоказ "Андрей Тарковский. Кино как молитва" 12+

В основе ленты лежат нигде ранее не публиковавшиеся аудио и видеозаписи лекций, интервью, встреч со зрителями, уникальная видеохроника со съемок фильмов. Через размышления об искусстве и культуре, о судьбе художника и смысле человеческого существования, фильм раскрывает творческую мотивацию и причины, по которым Андрей Тарковский решил заниматься именно кино.

Кинопоказ будет вести Дмитрий Старицын, после просмотра приглашаем всех принять участие в совместном обсуждении.

Когда: 3 ноября 17.00

Где: пр-т 100-летия Владивостока, 155

Стоимость: бесплатно, необходима регистрация



Кино. Фото: ИА PrimaMedia

Ночь искусств — 2019 0+

В Приморской государственной картинной галерее в шестой раз пройдет всероссийская акция "Ночь искусств-2019". Полная программа ЗДЕСЬ.

Когда: с 17.00 до 23.00

Где: ул. Алеутская, 12 и пр-т Партизанский, 12

Стоимость: Главное здание на Алеутской: 500 руб. — взрослые, 300 руб. — школьники, студенты, пенсионеры, 200 руб. — дети с 3 до 7 лет; бесплатно — дети до 3 лет. Бесплатный вход для тех, кто придет в маскарадных костюмах эпохи итальянского Возрождения.

Выставочные залы на Партизанском проспекте: 250 руб. — взрослые; 150 руб. — школьники, студенты, пенсионеры; бесплатно — дети до 7 лет.



Ночь искусств. Фото: предоставлено организаторами

Фестиваль "Мы едины" 0+

Фестиваль "Мы едины" пройдет во Владивостоке в рамках празднования Дня народного единства 4 ноября. На центральной площади города будут организованы обширные спортивные и творческие зоны, а также пройдет концерт с участием представителей различных национальностей и хедлайнера мероприятия – группы "Чили" с солисткой Ириной Забиякой. Полная программа.

Когда: 4 ноября с 13.00 до 18.00

Где: центральная площадь Владивостока

Стоимость: бесплатно



День народного единства. Фото: ИА PrimaMedia

Баскетбольный матч Спартак-Приморье — Химки-Подмосковье 0+

Баскетболисты владивостокского клуба "Спартак-Приморье" 4 ноября проведут матч Суперлиги — Первый дивизион. Соперником станет клуб "Химки-Подмосковье".

Когда: 4 ноября в 19.00

Где: ул. Батарейная, 2

Стоимость: Вход бесплатный на боковые секторы трибун