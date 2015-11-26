Шорт-лист литературной премии им. Арсеньева объявят 30 ноября

Авторы лучшего произведения о Дальнем Востоке получат 500 тысяч рублей

Книги. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

30 сентября жюри общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева объявило лонг-лист претендентов. В него вошли 30 произведений, которые поборются за звание лучших в номинациях "Длинная проза", "Короткая проза", "Детская проза". Короткий список номинантов объявят уже 30 ноября. Победитель в любой из номинаций получит 500 тысяч рублей.

Победителей премии назовут в декабре в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве". В состав экспертного жюри вошли – прозаик, куратор премии "Национальный бестселлер" Вадим Левенталь; писатель Ольга Погодина-Кузмина; писатель Лев Данилкин; ректор Литературного института им. М. Горького Алексей Варламов; писатель Евгений Водолазкин; детский поэт Анастасия Орлова; детский писатель Юрий Нечипоренко; критик Андрей Рудалев; глава издательства "Рубеж" Александр Колесов; директор музея-заповедника "Владивостокская крепость" Виктор Шалай; писатель, депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

— Премия уникальна во всех отношения и большая честь быть так или иначе причастным к ней. Это не очередной локальный междусобойчик, а большое дело – попытка нового культурного освоения страны. Вектор в регионы, к людям несломленным, которые занимаются своим героическим и подвижническим стоянием, вместо того, чтобы бросить все и искать лучшей доли в лучших местах.

Сейчас пространство страны все больше мифологизируется. Мы воспринимаем за данность, что наше государство огромно, а дальше идут практически мифологические образы без чувства сопричастия к ним. Дальний Восток одним словом, что сейчас звучит практически как Гиперборея.

Премию я и воспринимаю как важную работу по созданию большой литературы для большой страны. Герой же нашего времени – территории, пространства, наша отечественная география и люди, осваивающие ее, становящиеся стеной, на пути разрастающейся, — подчеркнул критик Андрей Рудалев.



Критик Андрей Рудалев и писатель Алексей Варламов. Фото: ИА PrimaMedia

Большую часть лонг-листа претендентов на престижную награду занимают произведения дальневосточных авторов. На выход в финал претендуют Олег Сидоров (Республика Саха), Иван Панкратов (Приморский край), Геннадий Башкуев (Республика Бурятия), Александр Леонкин (Хабаровский край), Алексей Воронков (Амурская область), Борис Кривенко (ЕАО) и другие литераторы. Также в списке — известный российский писатель Андрей Геласимов с произведением "Роза ветров".

По словам ректора Литературного института им. М. Горького, писателя Алексея Варламова в шорт-лист войдут самые разные авторы, в том числе и дальневосточные.

— На мой взгляд, премия "Дальний Восток" — это отличная идея. Вообще региональный географический акцент в литературе такой большой страны, как Россия очень важен, и перенестись из Москвы туда, где начинается наша родина абсолютно правильно. Про книги, претендующие на премию, говорить пока ничего не стану. Пусть интрига сохранится. Скажу только, что там есть самые разные авторы. И живущие в Приморье, и пишущие о нем. Посмотрим, какой выбор сделает жюри, — рассказал Алексей Варламов.

Напомним, общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева учреждена по инициативе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнева. Одну из номинаций полпред финансирует лично.