Администрация Олега Гуменюка устроила земельный геноцид во Владивостоке

По мнению делового сообщества, администрация не справляется с возложенными на нее функциями, строительная деятельность в городе парализована

"Сладкая парочка", тормозящая решение земельных вопросов - мэр Олег Гуменюк и вице-мэр Наталья Соколова. Фото: ИА PrimaMedia

Работа администрации Владивостока в части выделения земельных участков подверглась жесткой критике на встрече с предпринимателями в администрации края. По мнению делового сообщества, после передачи земельных полномочий на уровень муниципалитетов мэрия не справляется с возложенными на нее функциями, сообщает ИА PrimaMedia.

Встреча с предпринимателями по направлению "Земельные ресурсы и недвижимость" 29 октября носила открытый характер, однако представителей бизнеса на ней присутствовало крайне мало. Как объяснил один из участников, пришедших в полупустой зал, "встреча нигде не освещалась, узнавали о ней в основном через сарафанное радио".



Встреча с предпринимателями в администрации края. Фото: ИА PrimaMedia

Повестка состояла из нескольких вопросов – "О Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ", "О реализуемых проектах и планах в сфере земельноимущественных отношений Приморского края", "Об упрощении процедур регистрации прав собственности и постановки земельного участка на кадастровый учет", "О мерах по повышению эффективности процедуры оформления земельных участков в городе Владивостоке".

Директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Ирина Дмитриенко довела до cведения присутствующих, что департамент с 1 января 2019 года передал полномочия по распоряжению земельными участками, собственность на которые не разграничена, в администрации соответствующих муниципальных образований — Артёмовского городского округа, Шкотовского муниципального района, Надеждинского района и других. Полномочия по распоряжению земельными участками на территории Владивостокского городского округа с 1 мая 2019 года замкнулись на администрацию города.

При этом, по общим оценкам, муниципалитет ВГО не справляется с возложенными на него задачами.

С 1 мая в администрацию Владивостока было передано около 6000 обращений по земельным вопросам. Но, как уполномоченный орган, мэрия заключила всего 30 договоров в отношении земельных участков. Это ничтожно мало по сравнению со статистикой Артёмовского городского округа и того же Шкотовского района, где количество рассмотренных обращений, заключенных договоров и изданных распоряжений в десятки раз больше. Только в Шкотовском районе с января по октябрь 2019 года, за десять месяцев работы, было заключено около 400 договоров.

Представители администрации Владивостока прокомментировали ситуацию. О проблемах в земельных отношениях на территории города рассказали первый вице-мэр Наталья Соколова и начальник управления муниципальной собственности Дмитрий Пикула. По их словам, проводится работа по рассмотрению всех обращений. В задачах и планах муниципалитета — рассмотреть каждое, а просрочки в рассмотрении обусловлены кадровым голодом.

По словам представителей мэрии, на момент передачи земельных полномочий муниципалитету было всего два специалиста в управлении муниципальной собственности, которые работали с обращениями. К июню их количество возросло уже до четырех. Сегодня в УМС числится 19 сотрудников. Кроме того, теперь начальник управления ведет прием каждый четверг с 14.00.

При этом у аудитории вызвало недоумение, что штат УМС не был укомплектован еще к 1 января, и подбор кадров до настоящего времени ведется.



Администрация Олега Гуменюка парализовала земельный рынок Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Девелоперы и застройщики заявляют о том, что передача земельных полномочий на муниципальный уровень ничего не изменила в наболевших проблемах, строительная деятельность на территории Владивостока фактически парализована. Вести ее мешает путаница в генплане города и обременение земельных участков. До сих пор не решена проблема КУРТ – территорий комплексного устойчивого развития, которые должны стать инструментом комплексной застройки, а по факту являются главным препятствием для застройщиков, так как согласование строительных проектов затягивается на неопределенные сроки. Механизм КУРТ подразумевает, что застройщик готовит проект планировки территории. Это дорогостоящее мероприятие стоимостью не менее 1 млн рублей, но участники рынка готовы инвестировать в развитие города. Реализовать свои планы они не могут из-за административных барьеров, за которые отвечают городские власти.

Когда от докладов повестка заседания перешла к работе с аудиторией, предприниматели засыпали чиновников вопросами.

"У меня в аренде участок под строительство, но ничего не могу построить, так как участок попал в зону КУРТ, и мне не дают градострительный план, что делать? Аренду плачу исправно, но участок использовать по назначению не могу, скоро и аренда закончится. Проект планировки территории (ППТ) кто-то разрабатывает, но долго", — рассказал предприниматель Аркадий Потапенко.

"Сейчас мы издаем не именные постановления о разработке проекта планировки, и любое заинтересованное лицо вправе разработать такой проект. В отношении конкретного участка ППТ не разрабатывается", — ответила Наталья Соколова.

Многие вопросы касались зонирования – одной из самых острых проблем градостроительного рынка ВГО. Например, предприниматель не может получить разрешение на реконструкцию, так как его участок расположен в зоне Ж-4, которая не предполагает возможность размещения индивидуальных жилых домов.

Как было отмечено на мероприятии, изменение зонирования — длительная процедура. Просто так по заявлениям граждан она не проводится. Для этого нужно комплексно собрать обращения, после чего разрабатываются изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

По словам юриста и кадастрового инженера ООО "Твоя земля" Сергея Селифанова, из 500 схем планируемой застройки, изготовленных по запросам клиентов его компанией, с 1 мая утверждены были только три. И то только после личного приема.

"По остальным — либо бездействие либо отказы по надуманным причинам. Вы обманываете, когда говорите, что срок утверждения схем сократился до 14 дней. Кому из присутствующих в зале утвердили схемы в 14 дней, да что уж 14, в принципе, утвердили?", — обратился к присутствующим Селифанов.

Зал ответил ему аплодисментами.

Остро стоят земельные вопросы для резидентов СПВ. Представитель компании-резидента ООО "Гарант Строй" Алексей Безгодов рассказал, что ни одно из обращений о предоставлении земельного участка, направленных в МСУ его компанией, до сих пор не рассмотрено, хотя прошло более трех месяцев.

По словам участников мероприятия, вызывает недоумение, что любые вопросы, которые сейчас заходят в УМС, остаются без движения по три-четыре месяца. Зачастую решать их начинают только после жалоб в различные инстанции либо личного приема у ответственных лиц, на который не так просто попасть.

Был поднят вопрос и о том, что все остальные муниципалитеты, получившие полномочия по распоряжению землей, с 1 января регулярно публикуют на сайте государственных закупок сообщения о проведении аукционов в отношении земельных участков, сообщения о предварительном согласовании предоставления земли. Только со стороны ВГО таких публикаций не было сделано ни одной, хотя прошло уже шесть месяцев с момента начала работы УМС Владивостока.

На это Соколова ответила, что такая работа во Владивостоке ведется, и буквально скоро будут произведены соответствующие публикации.

"Почему нельзя сделать приемный день с гражданами, чтобы урегулировать какие-то вопросы, почему специалисты не звонят и не спрашивают недостающие документы? Допустим, предприниматель не приложил к пакету документов ИНН и получил отказ на трех листах. По движению заявок – полное неведение, по телефону нужной информации не получить, так как специалисты сами трубки не берут", — пожаловался один из присутствующих.

"Если сотрудник начнет со всеми говорить по телефону, то когда ему работать? Конечно, ему не проще позвонить", — прокомментировал Пикула.

Основная масса вопросов была задана представителям администрации Владивостока. При этом ее деятельности предприниматели единодушно дали негативную оценку.

И.о. директора департамента проектного управления Приморского края Николай Стецко сообщил о том, что в настоящее время государственные органы разрабатывают механизмы, упрощающие предпринимателям возможность оформления недвижимого имущества, меняются регламенты, сокращаются сроки предоставления государственных услуг, в том числе сроки по регистрации прав на недвижимое имущество, а также сроки по утверждению схем расположения земельных участков. Планируется создание электронной площадки для подачи заявлений о предоставлении земельных участков, где будет возможность отслеживать прохождение заявки. Но, по общим оценкам, Владивосток пока не чувствует изменений к лучшему.

В завершение мероприятия выступила первый вице-губернатор Вера Щербина, которая подвела итоги и отметила, что есть недоработки в работе государственных органов; встречи должны быть чаще и желательно разбивать их на группы по разным вопросам и тематикам. Участвовать в решении вопросов проблем предпринимателей государственные органы должны более активно.