Более 40 км дорог отремонтируют в Южно-Сахалинске в рамках нацпроекта — ИНФОГРАФИКА

Ремонт дорог городской агломерации повысит уровень безопасности дорожного движения и качество управления транспортными потоками

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До 2024 года в Южно-Сахалинске капитально отремонтируют 41,4 км дорог. Это стало возможным благодаря участию Южно-Сахалинской городской агломерации в региональном проекте "Дорожная сеть", входящего в состав национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году в нацпроект вошли 10 дорожных участков городского округа. Большинство из них отремонтированы и сданы в эксплуатацию. Подробнее об участии Южно-Сахалинской городской агломерации в нацпроекте — в инфографике корр. ИА SakhalinMedia.



Инфографика "Южно-Сахалинская городская агломерация". Фото: ИА SakhalinMedia

Участие Южно-Сахалинска в национальном проекте позволит привести в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 85% дорожной сети городской агломерации, протяженность которой составляет 195,1 км.

Южно-Сахалинская городская агломерация — дороги ядра, которым является Южно-Сахалинск, и города-спутники — Корсаков, Анива, Долинск, Невельск, Холмск.

Согласно материалам проекта "Дорожная сеть", реконструкция и ремонт дорог в городском округе приведет к беспрепятственному движению автотранспорта по значительной части улично-дорожной сети агломерации, а также к сообщению "ядра агломерации" (Южно-Сахалинска) с населенными пунктами-спутниками и к уменьшению загруженности улиц и дорог в "час-пик".

"Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий позволит снизить аварийность на дорогах Южно-Сахалинской городской агломерации, уменьшить количество погибших и раненых в ДТП, а также повысить качество работы по профилактике нарушений правил дорожного движения", — отмечается в документе.

Кроме того, работы по линии проекта повысят уровень безопасности дорожного движения и качества управления транспортными потоками в агломерации и обеспечат рост удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети.

Отметим, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.