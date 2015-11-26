Праздничные выходные с "Калина Молл": зловещие тыквы, Терминатор и кое-что еще

Гостей самого большого торгового центра Дальнего Востока ждут интересные развлечения (РАСПИСАНИЕ)
Общество 13:45
ТЦ "Калина Молл". Фото: ИА PrimaMedia

В предстоящие праздничные выходные по настоящему интересно и весело будет в ТЦ "Калина Молл". Гости торгового центра смогут научиться декорировать зловещие тыквы к Хэллоуину, варить мыло, раскраситься аквагримом и побывать на празднике в честь премьеры фильма "Терминатор. Тёмные судьбы". А теперь обо всем по порядку.

Главный символ Хеллоуина

 2 ноября жители и гости Владивостока смогут отпраздновать Хэллоуин и подготовить главный символ праздника – зловеще ухмыляющуюся тыкву с недобрым прищуром. В этом им поможет профессиональный декоратор. Любой желающий может бесплатно принять участие в мастер-классе (0+), главное, зарегистрироваться.

Место и время: 3 этаж, фудкорт с 12.00 — 14.00

Терминатор и "Мицубиси"

В этот же день, 2 ноября, в честь премьеры  фильма "Терминатор. Тёмные судьбы" гостей ТЦ "Калина Молл" ждет праздник от компании "Мицубиси"(0+). Конкурсы, аквагрим и встреча с Терминатором.  Кстати, на страничке @mitsubishi.automir еще проходит конкурс, где разыгрываются подарки. Спешите участвовать!

Место и время: 2 этаж, с 13.00-17.00

Да здравствует сюрприз

Чтобы задать тон праздничных выходных, сотрудники ТЦ "Калины Молл" подготовили для гостей грандиозный сюрприз(0+). Какой? Пока секрет. Есть только время встречи: 1 ноября в 19.00. Говорят, что это событие нельзя пропустить.

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  уикэнд, выходные дни, 4 ноября (праздник), каникулы, Хэллоуин

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