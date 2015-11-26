Маяк "Токаревская кошка" во Владивостоке могут навсегда закрыть для посещения

Вандалы в очередной раз сломали ограждение, поэтому командование ТОФ обратилась к приморцам с предупреждением
Общество 15:05
Маяк. Фото: ИА PrimaMedia

Маяк "Токаревская кошка",  который в очередной раз подвергся нападкам вандалов, могут закрыть для посещения. Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения Приморского региона Николай Воскресенский, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на издание "Комсомольская правда – Владивосток".

Вандалы на прошлой неделе снова сломали ограждение вокруг "Токаревского" маяка. Это уже шестой случай за последние три года. При этом все расходы ложились на Тихоокеанский флот ВМФ России, в ведомстве которого находится территория.

Некоторые туристы пытаются самостоятельно вернуть сетку на место, перед тем, как сделать фото на память. Но конструкция, поломанная со всех сторон, нуждается в замене или дорогостоящем ремонте.

"Ограждение, конечно восстановим, но только когда появятся средства. Наверное, это будет в последний раз. Дальше уже последуют более радикальные меры. Командование флота убедительно просит жителей и гостей Владивостока бережно относиться к имуществу ТОФ, отдавая себе отчет в том, что это не просто маяк, а объект Министерства обороны Российской федерации. В противном случае, вслед за ограничением проезда на территорию, будет принято решение о полном прекращении доступа на маяк, доводить до такого, конечно, не хочется", – отметил Николай Воскресенский.

Если понадобится, выставим охрану и закроем вход, – констатировал представитель ведомства.

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