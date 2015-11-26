Евгений Костюков: Строительство моста через Вторую речку становится ближе

Депутат Заксобрания Приморья добился выполнения работ по расчистке русла реки, предусмотренных проектом

Депутат ЗСПК Евгений Костюков. Фото: предоставлено Е. Костюковым

Депутат Законодательного Собрания Приморского края по округу №9 Евгений Костюков приложил много усилий для того, чтобы в районе пересечения улицы Бородинской и улицы Гамарника во Владивостоке появился "альтернативный" мост через Вторую речку. Одним из препятствий к выполнению задуманного являлось неудовлетворительное состояние русла реки. И вот теперь дело сдвинулось с мертвой точки – Вторую речку чистят, сообщает PrimaMedia.

Еще в 2016 году Евгению Костюкову поступали многочисленные просьбы избирателей по строительству небольшого моста через Вторую речку, который позволил бы транспорту пересекать реку, минуя перегруженный в часы пик "основной" мост по проспекту 100 лет Владивостоку.

В этом же году, когда по наказам избирателей должны были начаться работы по строительству моста, к Евгению Костюкову обратились жильцы дома №2 по улице Гамарника и соседних домов.

Почти 10 лет назад при строительстве временного автомобильного моста через Вторую Речку (в связи с полной реконструкцией основного моста) и прокладке коллектора к очистным сооружениям была нарушена технология производства работ. Результатом стал контруклон систем ливневой канализации в прилегающих дворах, из-за чего уровень воды в русле реки оказался выше уровня стоков ливневой системы. Это подтверждено администрацией Владивостока и заключением экспертов и проектантов.

С годами ситуация усугубилась тем, что русло Второй речки в этом месте постепенно заиливается и захламляется мусором. В связи с этим даже после незначительных дождей происходит подтопление придомовых территорий и подвалов жилых домов; причем на фундаменте и фасаде дома №2 по улице Гамарника появились трещины.

В марте 2014 года Приморский краевой суд вынес определение, возложив на КГУП "Приморский водоканал" обязанность провести комплекс ремонтно-восстановительных работ ливневой канализации, провести усиление фундамента дома и ряд других мероприятий. Проект работ был согласован в 2017 году, но подрядчика удалось найти только в августе 2018 года. И тут обнаружилось новое препятствие – подрядная организация не смогла приступить к проведению работ в связи с состоянием русла Второй речки и неправильно смонтированной трубы для сброса воды из ливневой канализации.

Таким образом, главным препятствием для строительства моста остался вопрос дноуглубления и расчистка русла реки. Данное условие предусмотрено проектной документацией, получившей положительное заключение госэкспертизы. Но обращения во все властные инстанции не давали людям ничего, кроме огромного числа отписок. Узнав, что депутат Законодательного собрания Приморского края Евгений Костюков добился того, чтобы в бюджете были заложены средства на возведение автомобильного моста через Вторую речку, граждане обратились к нему с просьбой взять их проблему на контроль.

В течение нескольких лет Евгений Костюков занимался решением этой проблемы. В апреле 2019 года на выездном заседании чиновники и жители близлежащего микрорайона решили, что для спасения домов от затопления и строительства моста прежде всего нужно прочистить и понизить русло Второй речки.

Очистка русла Второй речки. Фото: предоставлено Е. Костюковым Вторую речку чистят. Фото: предоставлено Е. Костюковым 1 / 2

Между тем, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края утверждал, что русло реки должен чистить муниципалитет. В администрации Владивостока со своей стороны уверяли, что все работы, включая дноуглубление, должны проводиться за счет федеральных средств. Итог – приостановка проектных изысканий по вопросу строительства моста, так нужного жителям задыхающегося в пробках района.

Оставалось одно единственное решение вопроса – введение режима чрезвычайной ситуации. Через многочисленные переписки и совещания 28 августа 2019 года во Владивостоке режим ЧС был объявлен. В его рамках было запланировано благоустройство береговой линии, расчистка русла, уборка завалов и заторов. Всего планируется очистить три реки на избирательном округе депутата Евгения Костюкова. Кроме Второй речки, в планах – с 25 октября по 10 декабря 2019 года облагородить также реки Богатую и Седанку (Пионерская).

— Во Владивостоке впервые за 10 лет занялись очисткой русел городских рек. Администрация муниципалитета приняла решение облагородить реки Владивостока в связи с действием в городе режима чрезвычайной ситуации. Сейчас рабочие убирают бытовой и строительный мусор из Второй речки, а также выравнивают здесь откосы. Из нее уже вывезли куски арматуры, бетонных плит, кирпичи, покрышки, пластиковые пакеты и прочий бытовой хлам. Очень радует, что получилось за столько лет сдвинуть вопрос с мертвой точки. Совместно с жителями мы добились ремонтно-восстановительных работ ливневой канализации в районе пересечения улиц Бородинская и Гамарника. При работах по восстановлению ливневой канализации в районе природоохранной зоны между улицы Гамарника, 2 и руслом Второй речки были вскрыты остатки ливневого трубопровода из бетонных труб советского времени, которые входили в русло речки. Вот здесь интересный момент. Оказалось, что труба лежит на бетонных плитах дна русла речки. Диаметр трубы 1 метр. Труба и русло были засыпаны землей при прокладке по берегу труб большого диаметр очистных сооружений, а русло реки оказалось зауженным более чем на 3 метра. И сверху еще более полуметра – уровень воды, — рассказал депутат Законодательного собрания Приморского края Евгений Костюков. – Стоит отметить, что за прошедшее время трижды поменялось руководство администрации края и города. И каждый раз при смене руководства звучали обещания решить проблемы по указанному дому. Наконец-то совместными усилиями с жителями и администрацией города мы перешли к следующему обязательному этапу – расчистка русла реки. Только после этих качественно проведенных работ будет возможность приступить к строительству моста через Вторую речку.