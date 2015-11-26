"Единая Россия" во Владивостоке обновила руководящие органы

Местный политсовет пополнили заслуженный самбист, директор УК, молодежный активист и аппаратчик из думы
Политика 16:11
ЕР. Фото: ИА PrimaMedia

Недавно созданное Владивостокское отделение "Единой России" провело вторую конференцию, в ходе которой единороссы подвели итоги своей работы, провели ротацию местного политсовета и избрали делегатов для участия в XXXVI региональной конференции, которую перенесли на 13 ноября. Обновление местного политсовета составило 10%, сообщает ИА PrimaMedia.

В состав местного политического совета входит 41 партиец, и за каждым из них закреплена персональная ответственность по работе с первичными отделениями.

"Мы привели в соответствие наименования границ первичных отделений по территориальному признаку, привязав их к участково-избирательным комиссиям", — поделился первыми результаты 4-месячном работы городского отделения его руководитель, депутат Заксобрания Приморья Александр Щербаков.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, по результатам повторного аудита, который проводился под руководством партийцев, обновилось более 30% секретарей первичек. Также актив пополнился новыми сторонниками и членами партии. Также в результатам работы единороссы отнесли проведенные субботники, таковых за 4 месяца состоялось пять. В основном, это мероприятия по очистке прибрежной зоны Владивостока – в бухтах Федорова и Парис.

В ходе конференции избрали 42 делегата для участия в XXXVII конференции Приморского регионального отделения "Единой России", на котором будет избран новый секретарь. Им станет губернатор Приморья Олег Кожемяко, который недавно был утвержден президиумом Генсовета ЕР в качестве и.о. секретаря. Предполагалось, что конференция пройдет в первых числах ноября, но сроки сдвинулись на 13 ноября. На конференции планируется провести серьезное обновление регионального политсовета.

Небольшие изменения произошли и в составе городского отделения "Единой России". На местной конференции прекращены полномочия пяти членов политсовета: Владимира Лозинского; помощника депутата Заксобрания Приморья Дмитрия Новикова, директора ООО "Восток Бизнес Лайф" и "Врс-Дв" Владислава Борцова; учителя математики школы №63 Владивостока Ольги Плужник; директора МОУ СОШ №13 с углублённым изучением английского языка г. Владивостока Ольги Виселовой; адвоката, бывшего секретаря местного отделения "Единой России" в Первореченском районе города Владивостока Нины Савойской.

На их места были избраны: директор УК 71-го микрорайона Илья Орлов; бизнесмен и партиец со стажем Евгений Недбай (ранее был в Первомайском отделении партии); помощник депутата Госдумы РФ Сергея Сопчука, руководитель проекта "Киберволонтеры Приморья", председатель Молодежного совета при Заксобрании Приморья Мария Лагунова; представитель ассоциации "Мы родом из самбо" в Приморском крае и Дальневосточном федеральном округе, многократный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта СССР Александр Аксенов; руководитель аппарата Думы Владивостока Ирина Любецкая.

По результатам тайного голосования состав местной контрольной комиссии пополнил Владимир Лозинский.

В качестве почетного гостя на конференции присутствовал глава города Олег Гуменюк. В ее работе принимали участие представители фракции ЕР в Думе города и краевом парламенте.

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