ННК обновляет дальневосточный автопарк бензовозов

Шведские бензовозы повезут хабаровское топливо по Приморью
Общество 15:45
ННК обновляет дальневосточный автопарк бензовозов. Фото: предоставлено Группой компаний ННК

В группе компаний ННК разработана комплексная программа обновления парка бензовозов, внедрение которой позволит повысить надежность поставок топливных продуктов потребителям на фоне снижения затрат. В рамках ее реализации происходит переход на наиболее надежные бренды автомобильной техники с увеличением грузоподъемности, экономичности и комфортности, большое внимание также уделяется экологическим аспектам.

Так, в 2019 году заменено около 15% автопарка бензовозов. Только что два новеньких красавца вышли на трассы Камчатки, в Приморье же в этом году закуплено семь мощных автомобилей "Вольво". Максимальная грузоподъемность машин составляет 30 тонн, что позволяет достигать наибольшей эффективности при перевозке топлива от нефтебаз до конечных потребителей.

Всего в ННК доставкой топливных продуктов на территории Дальнего Востока занимается более 100 бензовозов. В компании внедрены жесткие требования к безопасности для перевозки особо опасных грузов. Для визуального контроля на каждом бензовозе установлены четыре видеокамеры, фиксирующие транспортную ситуацию во время движения, а также действия водителя в кабине.

ННК обновляет дальневосточный автопарк бензовозов

ННК обновляет дальневосточный автопарк бензовозов. Фото: предоставлено Группой компаний ННК

"Мы тщательно контролируем качество топлива на всем пути его следования от Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, также входящего в Группу компаний ННК, до конечного потребителя. Если говорить о передвижении бензовозов, автомобили опломбированы, с помощью системы мониторинга мы отслеживаем весь путь и остановки водителя: весь эксплуатируемый парк оснащен аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS", -пояснили в ННК.

По каждому бензовозу в режиме реального времени на централизованный сервер передаются различные данные: текущее местоположение, скоростной режим, стиль вождения, соблюдение режима труда и отдыха водителя и др. Также через систему онлайн-мониторинга контролируются около 3 тысяч разрешенных геозон Дальневосточного федерального округа и Республики Бурятия — нефтебазы, АЗС и т.п. В случае отклонения от маршрута и незапланированных остановок система оперативно информирует специалистов в диспетчерских транспортного мониторинга ННК.

"Сеть АЗС работает на Дальнем Востоке, в сложных природно-климатических условиях. В среднем бензовозы ННК осуществляют около 300 рейсов в сутки. Наша главная задача – бесперебойное обеспечение потребителей качественным топливом, в том числе, в отдаленных районах. Уверены, современные бензовозы Вольво помогут нам в ее решении", — пояснили в ННК.

ННК обновляет дальневосточный автопарк бензовозов

ННК обновляет дальневосточный автопарк бензовозов. Фото: предоставлено Группой компаний ННК

По данным из открытых источников, современные бензовозы "Вольво" оборудованы анатомическими водительскими сиденьями, также в машине есть портативный чайник и водонагреватель. При необходимости водитель может отдохнуть в комфортабельном спальном отсеке с возможностью просмотра фильмов на мониторе. 

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