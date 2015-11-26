Ростислав Гольдштейн: Мнение общественности – приоритет при разработке мер господдержки

Перечень президентских поручений повопросам развития ДФО

Ростислав Гольдштейн. Фото: пресс-служба

Опубликован перечень поручений, подписанный Президентом России Владимиром Путиным по итогам по его встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, которая состоялась в сентябре этого года во Владивостоке, сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. В список вошли 26 поручений Администрации Президента, Правительству России и региональным администрациям, сообщает ИА PrimaMedia.

"Любые меры государственной поддержки и планы по развитию той или иной территории должны формироваться, в первую очередь, на основе позиции общественности, людей, которые непосредственно живут на территории и не понаслышке знают о существующих проблемах. Мнение людей – вот приоритет. И то внимание, которое Президент уделяет встречам с представителями общественности, и следующие после поручения являются наглядным подтверждением этого факта. Напомню также, что фундаментальный для Дальнего Востока документ – Национальная программа развития ДФО – создавался именно с учетом мнения общественности, экспертов и самих дальневосточников, которые присылали свои предложения. Когда речь идет о масштабных планах преобразования, прорывного социально-экономического развития, успешная реализация возможна только при слаженной, совместной работе государства и общества", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Так, согласно поручениям Президента до 15 ноября Правительство должно рассмотреть возможность использования "материнского капитала" на оплату услуг по газификации жилых помещений, подключению их к централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке автономных систем. А также, доложить о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детей-инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе и имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Дополнительные меры поддержки будут разработаны для участников программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, которые переселяющихся на территории приоритетного заселения для фермерской и иной деятельности в сельской местности.

Кроме того, на строительстве объектов в рамках национальных проектов и государственных программ на Дальнем Востоке теперь будут привлекать "Российские Студенческие Отряды". В соответствии с поручением в смету строительства будут заложены необходимые затраты.

Также Владимир Путин поручил Министерству спорта совместно с Минвостокразвития представить предложения по созданию спортивных площадок для экстремальных видов спорта в субъектах ДФО.