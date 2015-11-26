Три человека пострадали в лобовом столкновении КамАЗа с Toyota Vitz в Приморье

Девушка за рулем иномарки выехала на встречную полосу

ДТП. Фото: предоставлено очевидцами

Молодая девушка за рулем Toyota Vitz выехала на встречную полосу на трассе Хабаровск – Владивосток и лобовую столкнулась с КамАЗом, в результате ДТП пострадали три человека, сообщает ИА PrimaMedia.

ДТП произошло 31 октября в 13:55 минут на 446 км трассы Хабаровск – Владивосток. Установлено, что 25-летняя девушка за рулем Toyota Vitz, двигаясь со стороны Хабаровск во Владивосток выехала на полосу предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с КамАЗом.

В результате ДТП пострадала водитель Toyota Vitz и два пассажира КамАЗа.