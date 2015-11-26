Центр Владивостока перекроют из-за митинга-концерта 4 ноября

Ограничения будут действовать с 11.00 до 13.00 (КАРТА)

Митинг. Фото: ИА PrimaMedia

Движение и парковку транспортных средств ограничат на улице Корабельной Набережной во Владивостоке 4 ноября с 11.00 до 13.00, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Речь идет об участке автодороги от дома № 1а на Корабельной Набережной до пересечения с улицей Петра Великого, 2. Это будет связано с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении митинга-концерта, посвященного Дню народного единства.

Объехать указанный участок можно будет по улицам Светланской, Корабельной Набережной, Алеутской и Светланскому переулку.