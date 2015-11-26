Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данное происшествие

Мощное ДТП произошло на популярной трассе. Фото: dps_vl

В социальной сети Instagram dps_vl появились кадры с мощным ДТП, которое произошло на популярной трассе.

Вчера, 31 октября, ДТП произошло на Некрасовской со стороны Фуникулёра.

Со слов очевидцев, водитель Toyota Duet выехал из-за поворота и увидел перед собой кучу наваленного асфальта, брошенным посреди проезжей части, на неопределённый срок.



Слева и справа параллельно Duet двигались автомобили, чтобы не цеплять их, водитель малолитражки предпринял попытку торможения, но в итоге залетел на гору асфальта.



Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данное происшествие.

Ужас в суд пусть подаёт на всех и сразу!

В таком виде дорога уже несколько дней.

Там все ограждение это три бедных конуса?! Заранее предупредить надо, ещё до поворота знак поставить, а не это вот всё, много где сейчас такие кучи набросаны.