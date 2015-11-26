Мощное ДТП произошло на популярной трассе

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данное происшествие
Происшествия 10:47
Мощное ДТП произошло на популярной трассе. Фото: dps_vl

В социальной сети Instagram dps_vl появились кадры с мощным ДТП, которое произошло на популярной трассе.

Вчера, 31 октября, ДТП произошло на  Некрасовской со стороны Фуникулёра.

Со слов очевидцев, водитель Toyota Duet выехал из-за поворота и увидел перед собой кучу наваленного асфальта, брошенным посреди проезжей части, на неопределённый срок.

Слева и справа параллельно Duet двигались автомобили, чтобы не цеплять их, водитель малолитражки предпринял попытку торможения, но в итоге залетел на гору асфальта.

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данное происшествие.

 Ужас в суд пусть подаёт на всех и сразу!

 В таком виде дорога уже несколько дней.

 Там все ограждение это три бедных конуса?! Заранее предупредить надо, ещё до поворота знак поставить, а не это вот всё, много где сейчас такие кучи набросаны.

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  дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

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