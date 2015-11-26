Мощное ДТП произошло на популярной трассе

В социальной сети Instagram dps_vl появились кадры с мощным ДТП, которое произошло на популярной трассе.
Вчера, 31 октября, ДТП произошло на Некрасовской со стороны Фуникулёра.
Со слов очевидцев, водитель Toyota Duet выехал из-за поворота и увидел перед собой кучу наваленного асфальта, брошенным посреди проезжей части, на неопределённый срок.
Слева и справа параллельно Duet двигались автомобили, чтобы не цеплять их, водитель малолитражки предпринял попытку торможения, но в итоге залетел на гору асфальта.
Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данное происшествие.
Ужас в суд пусть подаёт на всех и сразу!
В таком виде дорога уже несколько дней.
Там все ограждение это три бедных конуса?! Заранее предупредить надо, ещё до поворота знак поставить, а не это вот всё, много где сейчас такие кучи набросаны.