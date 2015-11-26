На выходных из-за монтажа балки виадука на улице Олега Кошевого перекроют движение

Ограничения продлятся с 23 часов 2 ноября и до 7 утра 3 ноября (КАРТА)

Работы. Фото: ИА PrimaMedia

Подрядная организация, ведущая по заказу городской администрации строительство надземного пешеходного перехода на улице Олега Кошевого, в предстоящие выходные дни будет монтировать пролетную балку перехода. В связи с этим с 23 часов 2 ноября и до 7 утра 3 ноября на данном участке будет ограничено движение автотранспорта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Работы по строительству нового надземного пешеходного перехода на улице Олега Кошевого, в районе домов № 25 – 26, ведутся под пристальным вниманием специалистов профильного управления мэрии и лично главы Владивостока Олега Гуменюка.

"Новый пешеходный переход станет не только безопасным и удобным, но и существенно улучшит движение на данном участке. Переход будет комфортным и для маломобильных граждан – тех, кто передвигается на инвалидных колясках. Здесь будут установлены специальные лифты", — рассказывают специалисты городской администрации.

В связи с работами по монтажу пролетной балки временно будет ограничено движение транспортных средств по улице Героев Тихоокеанцев на участке от дома № 18 по улице Кипарисовой до пересечения с улицей Олега Кошевого, а также по улице Калинина на участке от дома № 273 на Калинина до пересечения в районе дома № 23 на Олега Кошевого. Объезд будет осуществляться по улицам Окатовой и Калинина.

Напомним, что строительство надземного перехода ведётся в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в рамках которого также комплексно ремонтируют 15 улиц города — Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинской, Нижнепортовой, Хабаровской, Луговой (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейской, Кирова, Шкотовской, Добровольского, Сахалинской, Калинина и Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2 и от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14). На части из них работы уже завершились, на других подходят к концу.