Победители крабовых аукционов взяли курс на приморские верфи

Первый краболов, построенный в Приморском крае в рамках инициативы Юрия Трутнева, должен сойти со стапелей в 2021 году

В Приморье строят суда-краболовы по принципу "Где ловим - там и строим". Фото: ИА PrimaMedia

Инициатива полпреда Юрия Трутнева реализуется в ДФО – дальневосточные верфи приступили к строительству судов-краболовов. Первый краболов, построенный в Приморском крае, должен сойти со стапелей в 2021 году. Сегодня судостроительные компании активно ведут переговоры с потенциальными заказчиками, сообщает ИА PrimaMedia.

"Где ловим — там строим" — принцип, предложенный российскими вице-премьерами Юрием Трутневым и Алексеем Гордеевым, реализуется на Дальнем Востоке. Строительство судов-краболовов на дальневосточных верфях выгодно всем жителям Дальнего Востока — от инвестора до рабочего.

В ДФО есть рыбодобывающие предприятия, есть судостроительные и судоремонтные заводы — казалось бы, идеальный тандем, но вплоть до недавнего времени заказы поступали не на местные заводы, а на те, где дешевле, то есть на запад – за тысячи километров от места лова. Теперь рыбодобывающие компании получат субсидии от государства, если будут строить суда на дальневосточных верфях. Субсидии покроют 20% затрат от стоимости каждого судна, и это серьезный аргумент. Заказы будут распределяться участниками состоявших крабовых аукционов из соотношения один лот – один краболов.

АО "Восточная верфь", расположенное во Владивостоке, уже приступило к строительству краболовных судов. По словам директора предприятия Олега Сиденко, заказчиком выступила рыбодобывающая компания из Хабаровского края, на подходе еще шесть контрактов с участниками конкурса. По информации агентства, речь идет об ООО "Дальневосточное побережье".

Два лота, реализованных на крабовых аукционах, включали в себя по 50% квот добычи краба-стригуна опилио, синего и равношипого в Западно-Камчатской подзоне. Первый из них достался "Пасифик Краб", второй – компании "Дальневосточное побережье".

Последние три лота по Дальнему Востоку – это доли квот стригуна бэрди Западно-Беринговоморской зоны, Карагинской подзоны, стригуна опилио Западно-Беринговоморской зоны, опилио Карагинской подзоны, синего Западно-Беринговоморской зоны. Каждая доля — в 33,33%. ООО "Дальневосточное побережье" приобрело один из лотов за 6,135 млрд рублей.

Хабаровская компания - структура, связанная с "Сигма Марин Технолоджи". Согласно открытым данным, ее правопредшественники — ООО "Компас", ООО "Акрос 1", ООО "Север-1". Учредители — АО "БРАНДЕР" (доля 34%), Сергей Попов и Максим Петрушин (по 33%).

В планах АО "Восточная верфь" — построить семь краболовов в течение 5 лет.

"Невозможно развивать производство, внедрять новейшие технологии и при этом не обеспечивать заказами дальневосточные предприятия. Мы поддерживаем это решение правительства. Размещение заказов — это работа для людей, это тот якорь, который удерживает специалистов от переезда в другие регионы. Это же позволяет привлекать молодежь на рабочие специальности. Не стоит забывать, что у нас есть и учебные заведения, готовящие кадры для судостроения, и этим кадрам нужно трудоустройство", — прокомментировал Олег Сиденко.

Корпус краболовного судна почти собран. Как сообщил ИА PrimaMedia представитель АО "Восточная верфь", в середине 2021 года судно должно сойти со стапелей. При этом сегодня компания активно ведет переговоры с другими потенциальными заказчиками.

О готовности выполнить заказы крабодобытчиков сообщают Славянский СРЗ, Амурский СЗ, Благовещенский СРЗ, Находкинский СРЗ, которые также отмечают интерес победителей крабовых аукционов к судостроительным мощностям.

Отметим, что пул приморских судостроительных предприятий готов не только строить суда, но и в кратчайшие сроки нарастить мощности в регионе. "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" совместно с СК "Пелла" на подготовленной площадке возведет новую верфь и уже на ней берется за строительство 15 траулеров. Не останется в стороне и "Дальзавод". Уникальное предприятие, которое еще сохранило компетенции, готово приступить к строительству четырех-пяти судов.

Новый механизм господдержки предложили вице-премьеры Юрий Трутнев и Алексей Гордеев. Предложение поддержал президент России. Ранее власти одобрили идею направить 10 млрд рублей на субсидирование строительства краболовов в ДФО.

Получив заказы, дальневосточные верфи заработают в полную силу, увеличится количество рабочих мест, возрастет потребность в квалифицированных кадрах. Это касается не только судостроения, но и смежных отраслей. Кроме того, увеличатся налоговые отчисления в бюджеты регионов.

Предполагается, что общая стоимость портфеля заказов, который пойдет на дальневосточные судостроительные заводы по "крабовой программе", — 60 млрд рублей частных инвестиций. По оценкам бизнес-сообщества, такого объема гарантированных частных инвестиций регион еще не видел.