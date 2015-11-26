Более 30 тысяч пассажиров перевезла малая авиация Приморья с начала года

В настоящее время малая авиация летает по 13 маршрутам внутри региона (ИНФОГРАФИКА)
Общество 11:50
Самолет. Фото: Игорь Новиков

Самолетами и вертолетами для путешествий по Приморью с начала года воспользовались более 30 тысяч человек. Этот вид пассажирских перевозок остается востребованным у жителей и гостей края, а стоимость авиабилетов – доступной, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья, внутрикраевые авиарейсы осуществляют компании "Аврора" и "Дальнереченск Авиа", перевозящие пассажиров на самолетах DHC-6, Ан-2 и вертолетах Ми-8.

"Услугами авиакомпании “Аврора” с начала года воспользовались более 27 тысяч человек, “Дальнереченск Авиа” – почти 3,6 тысячи пассажиров", – уточнили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что в настоящее время малая авиация летает по 13 маршрутам внутри Приморья.

Авиамаршруты

Авиамаршруты. Фото: ИА PrimaMedia

"Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена авиабилетов остается доступной для населения. Так, слетать из Владивостока в Терней можно за 2 507 рублей в одну сторону, дешевле, чем на автобусе, и гораздо быстрее: вместо 14 часов – два", – уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья.

Напомним, расширение сети внутренних авиамаршрутов ведется в Приморском крае в рамках государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы.

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  авиаперевозки пассажирские, инфографика

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