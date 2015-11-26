Экспорт сельхозпродукции из Приморья составил более 1,2 млрд долларов

Сейчас аграрии завершают уборку сои и кукурузы, внося значительный вклад в реализацию регионального проекта "Экспорт продукции АПК"

Трактор. Фото: ИА PrimaMedia

Сельхозпроизводители Приморья завершают уборку сои и кукурузы. Производство этих культур вносит значительный вклад в реализацию регионального проекта "Экспорт продукции АПК". По состоянию на 1 октября экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморского края составил 1,25 млрд долларов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Основной экспорт приходится на рыбу. Также сейчас завершается уборка кукурузы и сои, намолочено уже более 325 тысячи тонн зерна. Полагаем, это приведет к увеличению показателей в рамках реализации регионального проекта, согласно которому экспорт продукции АПК в 2019 году должен составить 1,5 млрд долларов", – отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

Напомним, региональный проект "Экспорт продукции АПК" разработан для реализации в Приморье указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", а также краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края", и соответствует нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".