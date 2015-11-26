Мэрия готова заплатить за доставку из Москвы во Владивосток 10 трамваев 15 млн рублей

Электронный аукцион на оказание услуги был объявлен в четверг, 31 октября
Общество 12:30
Трамвай. Фото: ИА PrimaMedia

Администрация Владивостока в четверг, 31 октября, объявила электронный аукцион на оказание услуги по доставке 10 трамвайных вагонов автомобильным транспортом из Москвы. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 миллионов 200 тысяч рублей. Окончание приема заявок – 8 ноября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Как следует из условий контракта, поставщик обязан будет доставить вагоны во Владивосток в течение 35 дней с даты заключения муниципального контракта.

Доставить во Владивосток необходимо вагоны моделей 71-619 К и 71-619 КС. Это трамваи, которые предназначены для перевозки пассажиров как в одиночном режиме, так и в составе поезда из двух или трех вагонов. Вместимость вагонов составляет до 120 человек, мест для сидения – 30. Трамваи выпущены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С. М. Кирова.

Напомним, договоренность о безвозмездной передаче правительством Москвы администрации Владивостока сразу десяти трамвайных вагонов была достигнута в этом году. Речь идет о транспортных средствах 2005-2007 годов выпуска, которые прошли капитальный ремонт.

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