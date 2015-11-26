Уникальным изданием пополнились библиотеки Приморья

Книга рассказывает об одном из самых загадочных этносов, известных человечеству

Уникальный труд группы сахалинских авторов "Белая книга айнского народа". Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Уникальный труд группы сахалинских авторов "Белая книга айнского народа" (0+) поступил в Приморье. Издание, обобщившее более 80 российских и зарубежных источников, рассказывающее об одном из самых загадочных этносов, известных человечеству, получат библиотеки по всему краю до конца года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте образования и науки, часть книг уже предоставлена в Приморскую государственную публичную библиотеку имени А.М. Горького и в библиотеки по краю.

"В настоящее время также прорабатывается список дальнейших получателей книг: институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, научная библиотека ДВО РАН, Общество изучения Амурского края, Приморский государственный архив и другие учреждения, которые отнесутся к данному изданию как к полезному и востребованному их читательской средой информационному источнику", – отметили специалисты.

Отметим, айны сыграли существенную роль в освоении и заселении дальневосточных земель, прежде всего, территории современной Японии. Как полагают современные ученые, предки айнов стали первыми людьми, появившимися на японской земле задолго до самих японцев.

В книге на основе документальных материалов и свидетельств очевидцев описываются основные вехи истории этноса с древнейших времен до наших дней, характер взаимоотношений айнов с японским государством и позднее с Россией.