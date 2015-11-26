МКБ стал партнером Всемирного фонда дикой природы

Первый совместный проект МКБ и WWF России направлен на сохранение популяции сайгака на территории Северо-Западного Прикаспия

Московский кредитный банк (МКБ) присоединился к "Панда-клубу" Всемирного фонда дикой природы (WWF). "Панда-клуб" — это ежегодная членская программа, призванная объединить усилия российского бизнеса и WWF для сохранения природы нашей страны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Сотрудничество МКБ и Фонда дикой природы реализуется в рамках комплексной стратегии банка по развитию программ корпоративной социальной и экологической ответственности.

Первый совместный проект МКБ и WWF России направлен на сохранение популяции сайгака на территории Северо-Западного Прикаспия. Проект предусматривает организацию зимнего учета сайгака с помощью малошумных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в декабре 2019 года. Результаты учета будут доступны после ручной дешифровки фотоснимков в марте 2020 года. Актуальные данные о состоянии популяции, половозрастном составе, распределении в период гона и динамике численности позволят разработать комплекс мер по сохранению прикаспийской популяции сайгака.

За последние 60 лет численность сайгака в России сократилась почти в 100 раз. Кроме этого, значительно снизилась доля самцов в популяции. Это вызвано избирательным промыслом из-за спроса на рога, которые используются в традиционной восточной медицине. По данным оценки, проведенной WWF России в июне 2019 года, численность составила чуть больше 5 тысяч особей.

Сайгак — уникальный представитель мамонтовой фауны, большинство видов которой под влиянием меняющегося климата или охоты вымерли. Сайгак дожил до наших дней, но сегодня единственная оставшаяся в пределах России популяция сайгака снова находится на краю гибели. За многовековую историю своего существования сайгаки стали важным звеном биоты засушливых территорий. Исчезновение этого вида вызовет значительные изменения в характере естественной растительности степей и полупустынь.