Из-за поломки судна во Владивостоке приостановлены рейсы на острова Рейнеке и Попова

Сейчас судно находится в ремонте, ожидается, что оно возобновит перевозки 3 ноября
Общество 13:58
Из-за поломки судна во Владивостоке приостановлены рейсы на острова Рейнеке и Попова. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Рейсы по маршруту Владивосток – о. Рейнеке – о. Попова приостановлены в связи с выходом из строя судна на воздушной подушке "Влад-Регул". Они будут возобновлены с 3 ноября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, сейчас судно находится в ремонте.

"По возможности будем стараться выпустить судно на маршрут раньше, как только поломки будут устранены", – сообщили специалисты управления.

На остров Попова из Владивостока по-прежнему можно добраться на катамаране "Москва". Сегодня отход судна с 33-го причала запланирован на 19.00, обратно – в 20.05. Завтра отход в 17.00, обратно – в 18.05.

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