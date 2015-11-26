Новый температурный рекорд был установлен во Владивостоке 31 октября

Максимальная температура воздуха достигла +16,9°C
Общество 15:08
тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

Последний день октября установил во Владивостоке рекорд тепла. Максимальная температура воздуха достигла +16,9 °C. Прошлый температурный максимум, наблюдавшийся в 2011 году, был превышен на 1,5°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Сегодня атмосферное давление над краем продолжит расти, на большей территории Приморья осадков не ожидается. Но на севере по-прежнему сохраняется влияние фронтов, в течение дня осадки в этих районах задержатся. В нижней тропосфере вторжение холода за фронтами продолжится, день ожидается прохладным, максимальные температуры воздуха +4…+12°C.

Во Владивостоке сегодня погода с переменной облачностью, осадков не предвидится. День будет уже не таким тёплым, как вчера, максимальная температура +8…+11°C. Вновь усилится северо-западный ветер.

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